6000万ユーロの大型移籍！レアル・マドリードが「メッシの後継者」を手放す

その活躍がアメリカ行きの切符を彼にもたらした。現在、パズはアルゼンチン代表としてワールドカップ開催地アメリカに滞在している。 アルビセレステではリオネル・メッシの後継者と認められ、メッシも「彼は資質があり、冷静で、試合の流れを完璧に読む」と絶賛した。

代表のリオネル・スカローニ監督も「彼には輝かしい未来がある」と認める。グループリーグ初戦では、ハットトリックを達成したメッシに代わり、パズが試合終了15分前にピッチに立った。父パブロが1998年大会でアルゼンチン代表としてプレーした足跡を、彼はたどった。

パズは2004年、メッシがバルセロナでリーガデビューしてからわずか1カ月後にテネリフェ島で生まれた。スペインで育ち両国の国籍を持つが、感情的にはいつも父の故郷と強い絆を感じていた。「私を最も象徴する国です」と彼は語った。

ユース時代はセンターバックを務め、2024年10月のW杯予選で代表デビューした。 17歳のとき、U-20代表としてA代表の合同練習に参加し、すでにメッシと顔を合わせていた。DAZNのインタビューでは「とても緊張して、話しかける勇気がなかった」と振り返った。