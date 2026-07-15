60年ぶりのワールドカップ決勝進出を狙うイングランドは、苦戦中の王者アルゼンチンを恐れる必要はない。

この試合の勝敗は中盤で決まる。イングランドはその点を狙う。アルゼンチンの中盤が守備陣を守りきれなければ、危機に陥る。

スカローニ監督はノックアウトステージでダイヤモンド型を採用し、フェルナンデス、マカリスター、デ・ポール、パレデスの4センターで中央を厚くし、メッシのスペースを作ろうとしている。メッシは深い位置に落ち、右にデ・ポール、左にマカリスター、10番のフェルナンデスが並ぶ。

しかしこの狭いボックスは、大会を通じてウインガーに突かれてきたサイドのスペースを再び露呈する。直近ではンドイエがその隙を突いた。このスイス代表は、老朽化が進むデ・ポールの背後を突いて右SBモリーナを翻弄した。そこが味方からのパスが通れば、ゴードンとサカが活きるスペースとなる。

ベリンガム、エリオット・アンダーソン、デクラン・ライス（ノルウェー戦の後半と延長を休んで調整済み）は、全盛期を過ぎたデ・ポールやパレデスとの対決を楽しみにしている。一方、フェルナンデスとマカリスターはプレミアリーグでお馴染みで、フィジカルと運動能力ではイングランドの3人が優位に立てる。

ただ、スカローニ監督は水曜日の試合で大幅な戦術変更を検討していると報じられている。機動力のあるエクセキエル・パラシオスやウイングのジュリアーノ・シメオネを起用するか、2022年W杯オランダ戦で採用した5-3-2のウイングバックシステムに切り替える可能性もある。

ただし、アンダーソン、ライス、ベリンガムは冷静さを保つことが不可欠だ。相手は悪知恵の達人であり、デ・ポールとパレデスは挑発で相手を動揺させる。イングランドは不必要な警告を避ける必要がある。