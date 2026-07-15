Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

60年ぶりのワールドカップ決勝進出を狙うイングランドは、苦戦中の王者アルゼンチンを恐れる必要はない。

Opinion
イングランド
アルゼンチン
ワールドカップ
リオネル・メッシ
トーマス・トゥヘル
特集＆コラム
イングランド 対 アルゼンチン

2026年W杯準決勝でイングランドは前回王者のアルゼンチンと水曜日に対戦する。多くの人がイングランドを優勝候補と見なすことは、この10年間の進歩を示す。もちろん、リオネル・メッシ擁するアルゼンチンは60年の苦悩に終止符を打とうとする「スリー・ライオンズ」にとって脅威だ。だが、トーマス・トゥヘル率いるチームはアタランタを相手に恐れることはない。

大会前、優勝候補に挙げられていた両国は、ノックアウトステージで似た苦戦を強いられた。イングランドは下馬評の低かったコンゴ民主共和国に終盤辛勝。アルゼンチンも32強でカーボベルデを破るのに延長30分が必要だった。

その後、10人となったイングランドはアステカ・スタジアムでメキシコに3-2で逆転勝ち。アルゼンチンもエジプトを3-2で下した。準々決勝でも両チームは、ノルウェーとスイスをそれぞれ延長戦のゴールで破っている。

トゥヘル率いるチームも苦戦続きだったが、ライバルたちが準々決勝まで苦戦したことは大きな自信になるはずだ。

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ふらつく世界王者たち

    優勝候補のアルゼンチンは、連覇への道で苦戦している。イングランド同様、組み合わせは有利で準決勝進出は順風満帆に見えたが、現実は異なる。

    グループリーグはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンに全勝し、メッシも3試合で6得点を記録したが、ノックアウトステージでは守備の弱さが露呈した。

    32強では格下のカーボベルデに苦戦し、延長111分のオウンゴールで辛勝した。 16強のエジプト戦でも後半44分に0－2とリードされたが、終盤の連続得点とエンツォ・フェルナンデスのロスタイム弾で3－2の逆転劇を演じた。

    準々決勝でも期待された本領発揮は、後半にスイス・ダン・ンドエの同点弾で頓挫。VAR判定でブレール・エンボロが2枚目のイエローを受け、10人となったアルゼンチンは苦戦した。それでも延長戦に入り、ジュリアン・アルバレスのスーパーゴールで辛勝した。 なお、ここまでFIFAランキング10位以内の国とは対戦していない。

    ノックアウトステージで2度も延長戦を戦ったこと（イングランドは1度）、準決勝前の休息時間が短かったことも、試合結果に影響するだろう。

    • 広告
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「あいつらは守れない」

    グループステージでは守備が堅く1失点のみだったアルゼンチンだが、ノックアウトステージ3試合では格下に5失点（エジプト戦の取り消しゴールを含め6失点）。これはイングランドにとって大きな自信材料だ。

    直近3試合では、素早い攻守の切り替え、巧みなサイドプレー、サイドクロスに苦戦。これらはすべて、スリー・ライオンズが誇る攻撃の武器だ。トゥヘル監督はアンソニー・ゴードン、ブカヨ・サカ、ジュード・ベリンガムに活躍を期待する。

    アルゼンチンのDFクリスティアン・ロメロとリサンドロ・マルティネスは、守備の集中力と改善が必要だと認めている。イングランドのレジェンド、クリス・ワドルもバックラインが南米チームの最大弱点と確信する。

    10betの取材に彼は「アルゼンチンは守備が最高ではないと確信している。攻撃力は周知だが、守備で多くのチームがもっと攻め込んでいないことに驚いている。スピードと機動性が不足している」と語った。

    勇気を持って攻め込めば、先日も見たように彼らの守備はそれほど強くない。イングランドはアルゼンチンの試合を見て、彼らが守備に苦戦していることを確認すれば、大きな自信と確信を得られるだろう」

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    中盤の優位性

    この試合の勝敗は中盤で決まる。イングランドはその点を狙う。アルゼンチンの中盤が守備陣を守りきれなければ、危機に陥る。

    スカローニ監督はノックアウトステージでダイヤモンド型を採用し、フェルナンデス、マカリスター、デ・ポール、パレデスの4センターで中央を厚くし、メッシのスペースを作ろうとしている。メッシは深い位置に落ち、右にデ・ポール、左にマカリスター、10番のフェルナンデスが並ぶ。

    しかしこの狭いボックスは、大会を通じてウインガーに突かれてきたサイドのスペースを再び露呈する。直近ではンドイエがその隙を突いた。このスイス代表は、老朽化が進むデ・ポールの背後を突いて右SBモリーナを翻弄した。そこが味方からのパスが通れば、ゴードンとサカが活きるスペースとなる。

    ベリンガム、エリオット・アンダーソン、デクラン・ライス（ノルウェー戦の後半と延長を休んで調整済み）は、全盛期を過ぎたデ・ポールやパレデスとの対決を楽しみにしている。一方、フェルナンデスとマカリスターはプレミアリーグでお馴染みで、フィジカルと運動能力ではイングランドの3人が優位に立てる。

    ただ、スカローニ監督は水曜日の試合で大幅な戦術変更を検討していると報じられている。機動力のあるエクセキエル・パラシオスやウイングのジュリアーノ・シメオネを起用するか、2022年W杯オランダ戦で採用した5-3-2のウイングバックシステムに切り替える可能性もある。

    ただし、アンダーソン、ライス、ベリンガムは冷静さを保つことが不可欠だ。相手は悪知恵の達人であり、デ・ポールとパレデスは挑発で相手を動揺させる。イングランドは不必要な警告を避ける必要がある。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    メッシは衰えを見せているのか？

    アルゼンチンが準々決勝の延長戦で勝利したことで、スイスが今大会で初めてメッシの得点を阻止した。イングランドはこの結果から教訓と自信を得られるはずだ。

    カーボベルデ、エジプトとの消耗戦の後、メッシは北米大会で最もランクの高い相手に抑えられた。CKでアリスターの早期ゴールをアシストしたが、自身は3度の決定機を逃した。

    これは象徴的な攻撃手が勢いを失いつつある兆候なのか？大会前に年齢やコンディションが懸念され、出場が危ぶまれた経緯もある。ノックアウトステージの疲労は大きく、メッシも負荷調整のため日曜の練習を休んだという。

    イングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーは、メッシの攻撃力は計り知れないものの、守備面でアルゼンチンの弱点になり得ると指摘する。「彼は守備面で問題になり得る」とBBCの解説で語った。「バックパスはしないが、ジュード・ベリンガムのように決定的な瞬間を見せる。彼には質の高いプレーがある」

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    鋭いもの一つ、鈍いもの一つ

    メッシは別格だが、イングランドにとってはアルゼンチン他の攻撃陣が今大会で安定して活躍していないことが朗報だ。8得点を挙げているメッシは、2得点のラウタロ・マルティネスを6点リード。マルティネスの2点はヨルダン戦のPKとスイス戦延長終盤の簡単なフィニッシュだった。

    一方、アルバレスは今大会でリズムをつかめず低調だったが、前回スイス戦でようやく試合を決定づける初得点をマークした。

    結果としてアルゼンチンはメッシの得点に大きく依存し、他の選手たちの活躍は限定的だ。イングランドがメッシを封じれば、アルゼンチンは他の選手のアイデアに頼らざるを得なくなる。その点、トゥヘル率いるイングランドの方がコントロールしやすいだろう。

    イングランドもベリンガムとケイン（各6ゴール）に依存しているが、ラッシュフォード以外の得点は彼らだけ。それでもゴードンやサカがサイドから3アシストずつ記録するなど、攻撃のバランスは整ってきている。

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    トゥヘルへの信頼

    水曜日の夜、イングランドの最大の武器はピッチ上にいないかもしれない。FAが温厚なサウスゲートから冷徹な戦術家トゥヘルに監督交代したのは、まさにこの大舞台のためだ。ドイツ人監督は今大会、カップ戦巧者ぶりを存分に示している。

    彼の采配でイングランドは史上3度目のW杯準決勝に進出した。苦難の時代を考えると、それだけでも大偉業だ。アルゼンチン同様、イングランドも危ない場面はあったが、一度も敗北目前と感じさせなかった。その要因はベンチにいる男にある。

    ベスト16のコンゴ民主共和国戦でゴードンを投入し、彼がケインの決勝点となる2ゴールをアシストした場面、アステカ・スタジアムの熱狂的な雰囲気の中でメキシコ相手に10人となった状況下で見せた守備の妙技、そして開幕戦のクロアチア戦での今や有名なハーフタイムのチームトーク――イングランドの今大会は、こうした瞬間によって形作られてきた。

    「この瞬間、私は生き生きとする」と、トゥヘル監督はノルウェー戦後に語った。「こここそが私の居場所だ。この数分間、世界のどこにもいたくない。」

    水曜日のアトランタでも結果を出せれば、彼は偉大さにまた一歩近づく。

ワールドカップ
イングランド crest
イングランド
ENG
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG