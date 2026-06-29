データ提供会社オプタによると、1966年のワールドカップ以降、ドイツ代表は前半で相手（パラグアイ）を253本多く成功パスしながらも、45分時点で0－1とリードを許した最初のチームとなった。
AFP
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60年の歴史で初！ ドイツ、パラグアイ戦前半でWC最悪の記録
ドイツは前半、ボール支配率で南米チームを圧倒したが、堅い守備の前に決定機を作れなかった。チャンスが少ない展開となり、パラグアイは守備に徹しつつ、前線では一度だけ冷徹にネットを揺らした。
42分、レーシング・ストラスブールのフリオ・エンシソがヘディングでドイツGKマヌエル・ノイアーを破り、1－0で先制した。前半終了まで、ジュリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツは同点に追いつけなかった。
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2026年W杯：ナゲルスマン監督はパラグアイ戦でムシアラに代わりウンダフを起用。
ナゲルスマン監督は先発メンバーにサプライズ変更を加えた。これまで米国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップで定位置を確保していたジャマル・ムシアラに代わり、スーパーサブのデニズ・ウンダフが攻撃陣として先発出場し、今大会で初めてドイツ代表の先発メンバー入りを果たした。
ナゲルスマン監督は、MagentaTVで放映された初のノックアウトステージを前に、攻撃陣の存在感不足を補うためと説明した。 「相手のMF手前へボールを送り、そこで奪われる場面が多すぎた。セカンドストライカーを置けば前線に起点ができ、ボールを収められる。デニズも出場機会を勝ち取った」とドイツ代表監督は語った。
しかしウンダフは前半45分間ほとんど目立たず、開始1時間ほどでムシアラと交代。それでもドイツは後半立ち上がりにカイ・ハフェルツのゴールで54分に1－1の同点とした。