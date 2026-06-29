ナゲルスマン監督は先発メンバーにサプライズ変更を加えた。これまで米国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップで定位置を確保していたジャマル・ムシアラに代わり、スーパーサブのデニズ・ウンダフが攻撃陣として先発出場し、今大会で初めてドイツ代表の先発メンバー入りを果たした。

ナゲルスマン監督は、MagentaTVで放映された初のノックアウトステージを前に、攻撃陣の存在感不足を補うためと説明した。 「相手のMF手前へボールを送り、そこで奪われる場面が多すぎた。セカンドストライカーを置けば前線に起点ができ、ボールを収められる。デニズも出場機会を勝ち取った」とドイツ代表監督は語った。

しかしウンダフは前半45分間ほとんど目立たず、開始1時間ほどでムシアラと交代。それでもドイツは後半立ち上がりにカイ・ハフェルツのゴールで54分に1－1の同点とした。