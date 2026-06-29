データ提供会社オプタによると、1966年のワールドカップ以降、ドイツ代表は前半で相手（パラグアイ）を253本多く成功パスしながらも、45分時点で0－1とリードを許した最初のチームとなった。
AFP
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60年の歴史で初！ドイツ、パラグアイ戦の前半でW杯最悪の記録
ドイツは前半、ボール支配率で南米チームを圧倒したが、堅い守備の前に決定機を作れなかった。チャンスが少ない展開が続く中、パラグアイは守備を固め、前線では一度だけ冷徹にネットを揺らした。
42分にはレーシング・ストラスブールのフリオ・エンシソがヘディングでドイツGKマヌエル・ノイアーを破り、1－0で先制した。前半終了まで、ジュリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツは反撃できなかった。
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2026年ワールドカップ：ドイツはパラグアイに敗れ、早期敗退
ナゲルスマン監督は先発メンバーに意外な変更を加えた。これまで米国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップで定位置を確保していたジャマル・ムシアラに代わり、スーパーサブのデニズ・ウンダフが攻撃陣として先発出場し、今大会で初めてドイツ代表の先発メンバー入りを果たした。
ナゲルスマン監督は、MagentaTVで放映された初のノックアウトステージを前に、攻撃陣の存在感不足を理由にこの采配を説明した。 「相手のMF手前へボールを送り、そこで奪われる場面が多すぎた。セカンドストライカーを置けば前線に起点ができ、ボールを収められる。デニズもその機会を勝ち取った」とドイツ代表監督は語った。
しかしウンダフは前半45分間ほとんど目立たず、60分でムシアラと交代。後半開始直後の54分、ハヴェルツが同点弾をマークした。
試合は90分間1－1のまま推移。延長ではジョナタン・ターの有効ゴールがVARで取り消され、PK戦へ。PK戦ではパラグアイが落ち着いて成功し、ベスト16進出を決めた。