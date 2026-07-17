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Eintracht FrankfurtIMAGO / Jan Huebner
Christian Guinin

翻訳者：

6選手が退団へ。ブンデスリーガクラブの大規模放出リストが判明。

ブンデスリーガ
移籍情報
フランクフルト
ミヒー・バチュアイ
ジェシック・エンガンカム
ニエル・ヌクンコウ
エリック・エビンベ
N. Futkeu
サイモン・シモーニ

アイントラハト・フランクフルトでは、今期の移籍期間中に数名の選手が退団する見込みだ。

Skyの報道によると、SGEのトレーニング再開初日、ニールス・ンクンク、ジェシカ・ンガンカム、ジュニア・ディナ・エビムベ、サイモン・シモーニ、ノエル・フトケウ、ミシー・バチュアイの6選手は、他のチームメンバーとは別メニューで調整を行った。

  • 6選手はいずれもクラブに「将来性なし」とされ、今夏放出されて移籍金をもたらす見込みだ。

    ンガンカム（ヴォルフスベルガーAC）、ンクンク（FCトリノ）、ディナ・エビムベ（スタッド・ブレスト）、シモーニ（1.FCカイザースラウテルン）は昨季レンタル先から復帰したばかりであり、放出は当然の流れだ。

    一方、バチュアイの契約は2027年までだが、新監督アディ・ヒュッターの構想外のため、今夏が移籍金を獲得できる最後のチャンスとなる。

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  • Adit Hütter warnt die Spieler von eintracht Frankfurt.GEPA

    ノア・フトケウはグロイター・フュルトで好パフォーマンスを発揮しているが、移籍する見込みだ。

    フランクフルトは買い戻し条項を行使し、SpVggグライター・フュルトで19ゴール5アシストを記録したフトケウを1年で呼び戻した。

    しかしクラブは来季も残留させず、高額で売却する方針を決めた。

    浮き沈みの激しいシーズンを終えたSGEは、運営費を賄うため、より大きな移籍益を得る必要がある。リーグ8位で国際大会出場権は逃した。

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