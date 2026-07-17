6選手はいずれもクラブに「将来性なし」とされ、今夏放出されて移籍金をもたらす見込みだ。

ンガンカム（ヴォルフスベルガーAC）、ンクンク（FCトリノ）、ディナ・エビムベ（スタッド・ブレスト）、シモーニ（1.FCカイザースラウテルン）は昨季レンタル先から復帰したばかりであり、放出は当然の流れだ。

一方、バチュアイの契約は2027年までだが、新監督アディ・ヒュッターの構想外のため、今夏が移籍金を獲得できる最後のチャンスとなる。