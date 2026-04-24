IMAGO / HMB-Media
翻訳者：
6試合の出場停止処分：ベンフィカのFWジャンルーカ・プレスティアンニが、レアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールへの差別的暴言でUEFAから処分を受けた。
UEFA、差別的行為に厳罰
UEFA統制・倫理・懲戒委員会（CEDB）は、ベンフィカのプレスティアニ選手に対し6試合の出場停止処分を科した。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦で、彼はレアル・マドリードのヴィニ・ジュニアに侮辱的な発言をしたとされた。
当初は人種差別が疑われたが、UEFAは「同性愛嫌悪を含む差別的行為」と結論付けた。試合はエスタディオ・ダ・ルスで10分間中断され、この判断につながった。
- Getty Images Sport
懲戒委員会が、出場停止処分に伴う執行猶予の条件を明らかにした
CEDBは公式声明で、元ベレス・サルスフィールドの若手選手に6試合の出場停止処分を科すと発表した。うち3試合は2年間の執行猶予付きで、この期間に再違反があれば即座に執行される。
声明では、SLベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニ選手に対し、差別的（同性愛嫌悪的）行為によりUEFAクラブまたは代表公式戦6試合の出場停止を科すと発表。うち3試合は2年間の猶予期間付きで、この期間に再違反があれば即座に残る3試合が執行される。
この処分には、2026年2月25日のUEFAチャンピオンズリーグ2025/26ノックアウトステージ・プレーオフ、レアル・マドリードCF対SLベンフィカ戦で科された1試合の暫定出場停止が含まれる。
FIFAは世界的な出場停止処分の延長を要請した。
この処分はプレスティアーニの国内キャリアにも影響する見込みだ。UEFAはFIFAに対し、出場停止を全世界に適用するよう正式に要請した。認められれば、彼は処分が終了するまでポルトガルのプリメイラ・リーガやアルゼンチン代表での出場が不可能になる。
これは、どの地域でも懲戒措置が同じように適用されるよう強化された措置だ。声明では「FIFAに対し、前述の出場停止処分を全世界に拡大するよう要請する」とされている。
- Getty Images Sport
プレスティアニの再生への道のりは長い。
プレスティアニは出場停止中、トップチームから離れてリハビリに専念する。20歳の彼は2年間の保護観察期間中、厳重に監視され、再度のトラブルがあれば欧州でのキャリアが危うくなる。
ベンフィカは、有望な若手を欠いたまま国内と欧州の試合を戦う。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは現在リーグ4試合を残し、首位ポルトに7ポイント差で追走している。