UEFA統制・倫理・懲戒委員会（CEDB）は、ベンフィカのプレスティアニ選手に対し6試合の出場停止処分を科した。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦で、彼はレアル・マドリードのヴィニ・ジュニアに侮辱的な発言をしたとされた。

当初は人種差別が疑われたが、UEFAは「同性愛嫌悪を含む差別的行為」と結論付けた。試合はエスタディオ・ダ・ルスで10分間中断され、この判断につながった。