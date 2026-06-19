グループリーグ第2戦のカタール戦を6－0（前半3－0）で圧勝し、共催国は決勝トーナメント進出に大きく前進した。しかし、イスマエル・コネの重傷で、バンクーバーのBCプレイスに漂っていた熱狂は一気に冷めた。
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6得点、2枚のレッドカード、そして衝撃的な負傷――カナダがカタールに大勝
「観客を熱狂させるサッカーをしたかった。今日、4000万人のカナダ人が『スタジアムにいた』と感じられるだろう。我々のチームは素晴らしい試合をした」と高揚した様子のカナダ代表、ジェシー・マーシュ監督は語った。しかし、コネ選手の負傷という大きな痛手もあった。
51分、3－0とリードした場面でMFコネ（24）はアシム・マディボのファールにより左脚を重傷。脚は不自然に曲がり、選手も観客も衝撃を受けた。2得点を挙げたジョナサン・デイヴィッドは涙を流し、チームメートに慰められた。
マルシュ監督は「大きな損失だが、彼には最高の医療を提供する」と語った。マディボはVAR判定の末に退場。試合後、この件をきっかけに小競り合いが発生した。
それ以前にはカイル・ラリン（16分）と、後にハットトリックを達成したデビッド（29分、45分+3）のゴールでスタンドはすでに大歓声に包まれていた。 その後、サリバ（63分）、マナイのオウンゴール（75分）、デビッド（90+2分）が加点し、カナダは2人多い有利さを生かした。カタールは前半、アフメド（34分）が危険なタックルで退場していた。
カナダはスイス戦でグループ首位を確定できる。
6月24日のグループリーグ最終戦でスイスと対戦するカナダは、勝ち点で並んでいるためグループBの1位通過も可能だ。1位になれば、16強戦とさらに勝ち進んだ場合のベスト8戦もバンクーバーで開催される。
バイエルン・ミュンヘンのデイヴィス（大腿部負傷から回復し、2025年3月以来の代表復帰）が欠場したものの、開催国カナダは序盤から優位に立った。5万人近い声援を受け、時折力みも見られたが、それは許容できる。 遅くとも、デイヴィスの代役リッチー・ラリーアのシュートがセーブされた直後、ラリンがこぼれ球を押し込み、カナダは試合を掌握した。
初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦（1－1）では途中出場し、チームに勝ち点1をもたらした。その後、正ストライカーのデビッドが不運なプレーで批判されたが、マルシュ監督は「落ち着いて見守ろう。彼は必ず決める」と語った。 その言葉通り、26歳の彼はターンからの見事なボレーとこぼれ球の押し込みで2得点を挙げた。
カタールはすでに姿を見せず、カナダのファンが喜びに湧いた。直後、コネが負傷し一時静寂が漂う。チャントと拍手に包まれ、6番は手を振りピッチを後にした。サリバは得点を挙げ、チームメートのユニフォームを掲げた。