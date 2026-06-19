「観客を熱狂させるサッカーをしたかった。今日、4000万人のカナダ人が『スタジアムにいた』と感じられるだろう。我々のチームは素晴らしい試合をした」と高揚した様子のカナダ代表、ジェシー・マーシュ監督は語った。しかし、コネ選手の負傷という大きな痛手もあった。

51分、3－0とリードした場面でMFコネ（24）はアシム・マディボのファールにより左脚を重傷。脚は不自然に曲がり、選手も観客も衝撃を受けた。2得点を挙げたジョナサン・デイヴィッドは涙を流し、チームメートに慰められた。

マルシュ監督は「大きな損失だが、彼には最高の医療を提供する」と語った。マディボはVAR判定の末に退場。試合後、この件をきっかけに小競り合いが発生した。

それ以前にはカイル・ラリン（16分）と、後にハットトリックを達成したデビッド（29分、45分+3）のゴールでスタンドはすでに大歓声に包まれていた。 その後、サリバ（63分）、マナイのオウンゴール（75分）、デビッド（90+2分）が加点し、カナダは2人多い有利さを生かした。カタールは前半、アフメド（34分）が危険なタックルで退場していた。