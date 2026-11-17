マンチェスター・ユナイテッドの主将であり、チームの中心を担うフェルナンデスの契約は、 2027年夏まで 。契約には12カ月の延長オプションがあり、行使すればプレミアリーグの強豪にかかる重圧はいくらか和らぐ。

しかし、1月の売却も取り沙汰されている。主将がこれ以上クラブに将来を託さないと明確にした場合、ユナイテッドは可能な限り高額な移籍金を得る必要があると認識している。

フェルナンデスはスポルティングから移籍した2020年1月以来、いわゆる「夢の劇場」でプレーしてきた。出場数は350試合に迫り、 得点数はすでに100に達している 。

昨季はプレミアリーグの1シーズンで21アシストを記録し、記録を塗り替えた。だが、2026-27シーズンは関係者全員にとって苦しいものとなっている。マウリシオ・ポチェッティーノが後任就任を控えるなか、 マイケル・キャリックは監督職を解かれた 。

フェルナンデスと新たな契約条件をまとめる時間はまだあるものの、 サウジ・プロリーグからの関心は消えていない 。同リーグでは破格の報酬が提示されており、32歳の司令塔がマンチェスターでのプレー継続よりも、中東で最後の大型契約を選ぶ可能性がある。