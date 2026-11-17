6年間でタイトルは2つだけ！契約延長を拒むブルーノ・フェルナンデスの不満は理解できる、それでもポチェッティーノが翻意させる可能性をオーウェンが語る
ポルトガル人司令塔の契約は2027年に満了予定
マンチェスター・ユナイテッドの主将であり、チームの中心を担うフェルナンデスの契約は、2027年夏まで。契約には12カ月の延長オプションがあり、行使すればプレミアリーグの強豪にかかる重圧はいくらか和らぐ。
しかし、1月の売却も取り沙汰されている。主将がこれ以上クラブに将来を託さないと明確にした場合、ユナイテッドは可能な限り高額な移籍金を得る必要があると認識している。
フェルナンデスはスポルティングから移籍した2020年1月以来、いわゆる「夢の劇場」でプレーしてきた。出場数は350試合に迫り、得点数はすでに100に達している。
昨季はプレミアリーグの1シーズンで21アシストを記録し、記録を塗り替えた。だが、2026-27シーズンは関係者全員にとって苦しいものとなっている。マウリシオ・ポチェッティーノが後任就任を控えるなか、マイケル・キャリックは監督職を解かれた。
フェルナンデスと新たな契約条件をまとめる時間はまだあるものの、サウジ・プロリーグからの関心は消えていない。同リーグでは破格の報酬が提示されており、32歳の司令塔がマンチェスターでのプレー継続よりも、中東で最後の大型契約を選ぶ可能性がある。
- Getty
ユナイテッドでFAカップとリーグカップを制したポルトガル人MF
キャリアの最も充実した時期をユナイテッドにささげながら、手にしたタイトルがFAカップとリーグカップだけだったフェルナンデスの不満を理解できるか。英国の利用者が国内で運営されているさまざまなオンラインカジノについて理解するためのプラットフォーム、Casino.orgを代表するオーウェンは、『GOAL』にこう語った。「もちろんだ。だからこそ、マンチェスター・ユナイテッドのファンは彼を愛しているのだと思う。ここ数週間は少し関係が悪くなったが、ファンには彼が問題を起こす人間なのではなく、不満を抱えているのだと分かるはずだ」
「もちろん、彼は金銭面で非常に良い待遇を受けてきたし、トップレベルの選手なのだから、それに値する。別の場所でも同じような待遇を受け、もっと多くのタイトルを獲得できたはずだ。それは間違いない」
「キャリアは状況に左右されるものだ。適切な時に適切な場所にいることもある。残念ながらブルーノは、獲得できたはずの数ほどタイトルを手にすることなく、キャリアを終えるだろう。ただ、それが人生だ。同じことを言える選手はたくさんいる」
「今の彼は、キャリアの段階が変わり、タイトルに対する考え方も違ってきているのだと思う。すでに非常に裕福だから、お金は重要ではないかもしれない。ただ一般的には、若い頃はチャンスのある場所へ行き、キャリアの盛りにはタイトルを勝ち取りたいと思う。そして終盤には将来を考え、自分と家族の今後の生活を確かなものにするため、できるだけ長い最後の契約を求めることもある」
「キャリアにはさまざまな段階がある。ブルーノはその最後の段階に入りつつあり、さらに1つか2つのタイトルを獲得できるかどうかと同じくらい、金銭面も彼にとって重要になると思う」
フェルナンデスは1月の移籍期間終了後もユナイテッドに残るか？
フェルナンデスが2027年の冬の移籍期間終了後もオールド・トラフォードに残る可能性はあるかと問われた元ユナイテッドFWのオーウェンは、こう続けた。「可能性はあると思う。特に新監督が就任すればなおさらだ。新監督は全選手の力を最大限に引き出し、何人かには寄り添わなければならない」
「それが最高の組み合わせになるかもしれない。2人がとても気が合う可能性もある。ブルーノが本来の力を発揮すれば、マンチェスター・ユナイテッドで最高の選手だと誰もが知っている。シーズンを立て直すには、優れた選手がどうしても必要だ」
「2人が非常に良い関係を築き、最終的に彼が新契約にサインする展開は十分に考えられる。ただ、現状では、数週間前の発言もあって、彼はクラブから良く思われていない。それでも、関係は十分に修復できると思う」
- Getty/GOAL
就任を控えるポチェッティーノ監督は状況を好転させられるか
ユナイテッドがコモに1-4で大敗したチャンピオンズリーグの試合直後、フェルナンデスは疑問の残る戦術について、こう語った。「マンツーマンでプレスをかけず、時には背後にスペースを残してボールを奪おうとするのは、スタッフの判断だ。ただ、こうしたチームにボールを与えすぎると、相手は自信を深めてしまうことがある」。当時の監督キャリックはアプローチを間違えたのかと問われると、「それを判断するのは監督とスタッフであって、私ではない」と付け加えた。
この発言には多くの批判が集まり、退団の話題もさらに広がった。それでも、日曜日のリヴァプール戦を控えて就任するポチェッティーノがユナイテッドの状況を好転させ、チームをけん引する主将の考えを変えられるかは、まだ分からない。
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