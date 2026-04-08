6失点しても…インザギ監督「我々はタアウーンのように戦った。それがミティをベンチ外にした理由だ」

インザジ監督は、前回のタアウーン戦の影響が残っているとし、アル・クロード戦でも同様のパフォーマンスだったと強調。ただ、今回はチャンスを確実に決めた点が違った。

彼は「運の話はしない。常に効率と精度が重要で、今日はそのほとんどをものにした」と説明した。

さらに「今日は9本シュートを放った。前回も同じだったが勝てなかった。これがサッカーだ」と続けた。

さらに「今日はベンゼマとミレンコビッチが復帰したが、常に技術レベルを見ている。今日の我々のレベルは前回とほぼ同じだ」と続けた。

さらに「良い試合をしたのは明らかだが、正直、前回と大きくは変わらなかった。違うのは、今回の方が正確だった点だ」と語った。