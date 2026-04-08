6失点しても…インザギ監督「我々はタアウーンのように戦った。それがミティをベンチ外にした理由だ」

アル・ヒラルを率いるシモーネ・インザーギ監督は、前回タアウーン戦で活躍したコートジボワール代表FWモハメド・カディール・ミティを、サウジアラビア・ロシェンリーグ第29節のアル・フールード戦で起用しなかった理由を説明した。
水曜日のキングダム・アリーナでのロシェン・リーグ第29節では、アル・ヒラルがアル・クロードを6-0で下した。
アル・ヒラルを率いるシモーネ・インザーギ監督は、前回タアウーン戦で活躍したコートジボワール代表FWモハメド・カディール・ミティを、サウジアラビア・ロシェンリーグ第29節のアル・フールード戦で起用しなかった理由を説明した。
水曜日のキングダム・アリーナでのロシェン・リーグ第29節では、アル・ヒラルがアル・クロードを6-0で下した。
イタリア人監督は、外国人選手を8人に絞る必要がありミティをベンチ外にしたと説明し、彼の前試合での活躍を称えた。
試合後、インザーギ監督は「私は試合ごとに状況を見て選手を選んでいる」と語った。
さらに「外国人選手は8人までしか出場できない。ミティの前回のパフォーマンスには満足している」と続けた。
ミティは先週土曜日のロシェン・リーグ第27節タアウーン戦（2-2の引き分け）で得点を挙げていた。
インザジ監督は、前回のタアウーン戦の影響が残っているとし、アル・クロード戦でも同様のパフォーマンスだったと強調。ただ、今回はチャンスを確実に決めた点が違った。
彼は「運の話はしない。常に効率と精度が重要で、今日はそのほとんどをものにした」と説明した。
さらに「今日は9本シュートを放った。前回も同じだったが勝てなかった。これがサッカーだ」と続けた。
さらに「今日はベンゼマとミレンコビッチが復帰したが、常に技術レベルを見ている。今日の我々のレベルは前回とほぼ同じだ」と続けた。
さらに「良い試合をしたのは明らかだが、正直、前回と大きくは変わらなかった。違うのは、今回の方が正確だった点だ」と語った。
インザーギ監督は、来週月曜にAFCチャンピオンズリーグ・エリート決勝トーナメントでアル・サッド（カタール）と対戦する前に、チームが良い姿を見せようとしたと強調した。
「この試合はアジア大会前の最後の試合で、明日から準備に入るため、ベストな姿を見せようとした。万全を期すにはまだやることが山積みだ」と語った。