バンティングは以前から馬術ファンとして知られ、リトラーは3月のチェルトナム・フェスティバルに恋人のフェイスやダーツ選手ルーク・ハンフリーズ、ネイサン・アスピナルと共に出席し、賭けで賞金を獲得したとされる。

彼らは元イングランド代表のマイケル・オーウェンとも共同所有しており、オーウェンはリトラーの愛するマンチェスター・ユナイテッドやバンティングの愛するリヴァプールでプレーした経験を持つ。パーマー氏によると、「バンティング・メンタル」は6月にデビューする予定だ。