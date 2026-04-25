英紙『ザ・サン』によると、2人は種牡馬「バンティング・メンタル」に約6万2200ユーロ（5万4000ポンド）を支払った。名は、ダーツファンの応援歌「Let's Go Bunting Mental」に由来する。
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6万ユーロ超を支払い、ファンの応援歌名を冠した競走馬をダーツ界のスター、ルーク・リトラーとスティーブン・バンティングが購入。
バンティング・メンタルはヒューゴ・パーマーが調教している。「馬を所有する有名なアスリートの多くは同世代なので、次世代が参加してくれるのは素晴らしい」とパーマー（46）は英紙『ザ・サン』に語った。
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マイケル・オーウェンも競走馬に投資している。
バンティングは以前から馬術ファンとして知られ、リトラーは3月のチェルトナム・フェスティバルに恋人のフェイスやダーツ選手ルーク・ハンフリーズ、ネイサン・アスピナルと共に出席し、賭けで賞金を獲得したとされる。
彼らは元イングランド代表のマイケル・オーウェンとも共同所有しており、オーウェンはリトラーの愛するマンチェスター・ユナイテッドやバンティングの愛するリヴァプールでプレーした経験を持つ。パーマー氏によると、「バンティング・メンタル」は6月にデビューする予定だ。