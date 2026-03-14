6ヶ月に及ぶ長期離脱から復帰したガビが、バルセロナに大きな活力をもたらす

シーズン終盤の過酷な戦いを乗り切ろうとしているフリック監督にとって、ガビの復帰はこれ以上ないほど絶好のタイミングだ。現在フレンキー・デ・ヨングが負傷で離脱している中、この情熱的なミッドフィルダーの復帰は、バルセロナの中盤に待望の層の厚さと強さをもたらす。

クラブはガビの復帰を慎重に進めており、最終的な出場許可を与える前に数週間にわたりトップチームとのトレーニングを許可していた。彼はすでに、アスレティック・ビルバオやニューカッスル・ユナイテッドとの注目度の高い試合にチームメイトと共に遠征しており、試合へのコンディションを整えつつ、ピッチ外から声援を送っていたが、今や再びピッチに立つ準備が整った。