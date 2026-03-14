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6ヶ月に及ぶ長期離脱から復帰したガビが、バルセロナに大きな活力をもたらす
ガビに怪我の悪夢ガヴィの不在はバルサにとって大きな痛手となっており、シーズン序盤から中盤の要となるポジションから、彼の周囲を巻き込むようなエネルギーと粘り強さが失われてしまった。 このミッドフィルダーの苦難は8月下旬、関節鏡手術を必要とする深刻な膝の負傷を負ったことから始まった。当初の診断では早期復帰が見込まれていたが、手術中に医療チームは損傷が当初の懸念よりも深刻であることを発見し、その結果、リハビリ期間が大幅に長期化した。しかし、クラブは今、この貴重なアカデミー出身の選手が怪我の悪夢を乗り越え、シーズン終盤の重要な局面でチームを支える準備が整ったことを確認した。
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医療上の承認この不運に見舞われたにもかかわらず、このスペイン代表選手は過去半年間、絶え間なくコンディション作りに励んできた。クラブは公式ウェブサイトで簡潔ながらも力強い声明を発表し、ファンが待ち望んでいたニュースを正式に確認した。「このミッドフィールダーは、ハンス・フリック監督の選抜対象に再び名を連ねることになった。つまり、ガビはセビージャ戦に出場する可能性があるということだ。アンダルシア出身の彼にとって、セビージャは特別な相手である。 ピッチに立つことになれば、205日ぶりの復帰となる。彼の復帰はチームとファンにとって素晴らしいニュースであり、ファンは、その性格、情熱、そしてバルサに対するすべてへの情熱的な姿勢において、ある意味で唯一無二の存在であるラ・マシア出身の選手を楽しむことができるだろう」とクラブの声明は述べている。
フリックにとって絶好のタイミング
シーズン終盤の過酷な戦いを乗り切ろうとしているフリック監督にとって、ガビの復帰はこれ以上ないほど絶好のタイミングだ。現在フレンキー・デ・ヨングが負傷で離脱している中、この情熱的なミッドフィルダーの復帰は、バルセロナの中盤に待望の層の厚さと強さをもたらす。
クラブはガビの復帰を慎重に進めており、最終的な出場許可を与える前に数週間にわたりトップチームとのトレーニングを許可していた。彼はすでに、アスレティック・ビルバオやニューカッスル・ユナイテッドとの注目度の高い試合にチームメイトと共に遠征しており、試合へのコンディションを整えつつ、ピッチ外から声援を送っていたが、今や再びピッチに立つ準備が整った。
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今シーズンのラストスパート
バルセロナがシーズン終盤戦に突入する中、ガビの復帰がもたらす心理的な後押しは、戦術的なメリットと同じくらい重要になるかもしれない。即座に先発出場する可能性は低いものの、彼が戦力として復帰したことで、フリック監督はベンチから試合の流れを一変させる切り札を手に入れたことになる。 クラブは、彼の膝の故障が完全に過去のものとなり、再びバルセロナの中盤の要として戻ってくることを期待している。6ヶ月間にわたる過酷な離脱を経て、日曜日のセビージャ戦は、ラ・マシア出身の彼にとって新たな章の始まりとなるかもしれない。
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