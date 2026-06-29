20歳のMFはスイスのグループリーグ3試合で3ゴール1アシストを記録。ブライスガウでの好調なシーズンを維持し、ここ数か月の急成長を証明した。この活躍はニューカッスル・ユナイテッドの関係者も注目している。
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5500万ユーロのオファー！トップクラブがフライブルクのW杯で脚光を浴びた新星、ヨハン・マンザンビに熱視線
英紙『デイリー・メール』と『スカイ・スポーツ』は、ニューカッスルがマンザンビをイングランド北部へ招へいしようとしていると報じた。プレミアリーグの新興クラブは、中盤の要として将来性のある同選手を理想的な補強と評価している。
ライバルに先んじるため、ニューカッスルは移籍金5500万ユーロを投じる構えで、この金額が実現すればフライブルクのクラブ記録を大幅に更新する。
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プルヴェリザートはマンザンビのフライブルクでの売上記録を塗り替えるか？
その額は2500万ユーロで、ケビン・シャデ（FCブレントフォード）とメルリン・レール（エバートン）の移籍金で賄われた。
スポーツディレクターのヨッヘン・ザイアー氏らクラブ経営陣は、マンザンビの売却を急ぐ必要がなく、交渉で有利な立場にある。彼は2030年まで契約を結んでおり、契約解除条項もないため、クラブは長期的に選手を掌握できる。
Manzambiでは入札が可能です
トーナメントが進み、まもなく始まるノックアウトステージを控え、このスイス人選手の市場価値はさらに高騰する可能性がある。マンザンビが最近見せた活躍を受けて、多くのクラブが獲得を望むのは当然だ。入札合戦になれば価格はさらに上昇し、フライブルクには多額の資金が入るだろう。
同クラブは戦力ダウンとなるが、得た資金で補強の選択肢が広がる。
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ミュラーはマンザンビのFCバイエルン加入を望んでいる
トーマス・ミュラーはMagenta TVで「マンザンビはFCバイエルンが注目すべき選手で、バイエルン・ミュンヘンに合うかもしれない」と語った。ボルシア・ドルトムントの守備の象徴、マッツ・フンメルスは「BVB（ボルシア・ドルトムント）の可能性もある」と続けた。
マンチェスター・イブニング・ニュースは「マンチェスター・ユナイテッドはもはや彼を無視できない」と伝えた。ニューカッスルやマンチェスター・ユナイテッドだけでなく、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、レアル・マドリードも注目。スイスのブリック紙は3月、バイエルンとパリ・サンジェルマンが関心を示していると報じた。BVBもマンザンビを注視している。
フライブルクは2023年初頭にセルヴェット・ジュネーブU-18から獲得。2024年からトップチームに昇格し、昨季は公式戦47試合で7得点9アシストを記録した。