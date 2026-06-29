5500万ユーロのオファー！トップクラブがフライブルクのW杯で脚光を浴びた新星、ヨハン・マンザンビに熱視線

英紙『デイリー・メール』と『スカイ・スポーツ』は、ニューカッスルがマンザンビをイングランド北部へ招へいしようとしていると報じた。プレミアリーグの新興クラブは、中盤の要として将来性のある同選手を理想的な補強と評価している。

ライバルに先んじるため、ニューカッスルは移籍金5500万ユーロを投じる構えで、この金額が実現すればフライブルクのクラブ記録を大幅に更新する。