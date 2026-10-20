トッテナムが昇格組コヴェントリーとの接戦を制して待望の勝利を挙げた試合で、クルゼフスキに終盤の出場機会が訪れた。86分に投入されると、ホームのサポーターから大きな歓声で迎えられた。

最後の出場は2025年5月11日だった。深刻な膝の問題により、26歳のクルゼフスキは17カ月にわたって戦列を離れた。復帰までの長い道のりは幾度もの後退を伴ったが、ついに終わった。

トッテナムは、試合の流れを変える力を持つ選手をもう一人起用できるようになったことを喜んでいる。ジェームズ・マディソンも自身の負傷を乗り越えており、2026-27シーズンのプレミアリーグ初勝利を挙げたチームは、再び上位を見据えている。

ただ、クルゼフスキが今後どれほど重要な役割を担うかは、まだ分からない。ロベルト・デ・ゼルビ監督のもとでは、攻撃的MFの選択肢が豊富だ。マディソン、サンドロ・トナーリ、モハメド・クドゥス、サヴィオ、オマル・マルムシュ、ウィルソン・オドベール、コナー・ギャラガー、ミハイロ・ムドリクらが、いずれも創造性を発揮できる。