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526日間の離脱を経て、デヤン・クルゼフスキは以前と同じ選手に戻れるのか？ 元トッテナムのスター、グス・ポジェが、同クラブのスウェーデン人ウインガーにとってプラスとなる慎重なアプローチを解説
クルゼフスキが2025年5月以来の出場を果たした
トッテナムが昇格組コヴェントリーとの接戦を制して待望の勝利を挙げた試合で、クルゼフスキに終盤の出場機会が訪れた。86分に投入されると、ホームのサポーターから大きな歓声で迎えられた。
最後の出場は2025年5月11日だった。深刻な膝の問題により、26歳のクルゼフスキは17カ月にわたって戦列を離れた。復帰までの長い道のりは幾度もの後退を伴ったが、ついに終わった。
トッテナムは、試合の流れを変える力を持つ選手をもう一人起用できるようになったことを喜んでいる。ジェームズ・マディソンも自身の負傷を乗り越えており、2026-27シーズンのプレミアリーグ初勝利を挙げたチームは、再び上位を見据えている。
ただ、クルゼフスキが今後どれほど重要な役割を担うかは、まだ分からない。ロベルト・デ・ゼルビ監督のもとでは、攻撃的MFの選択肢が豊富だ。マディソン、サンドロ・トナーリ、モハメド・クドゥス、サヴィオ、オマル・マルムシュ、ウィルソン・オドベール、コナー・ギャラガー、ミハイロ・ムドリクらが、いずれも創造性を発揮できる。
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クルゼフスキは最高のパフォーマンスを取り戻せるか？
スウェーデン代表クルセフスキが、北ロンドンでファンの人気者となった頃の調子を、離脱を経て再び取り戻せるかと問われた元トッテナムのポジェは、カジノサイトを探す際の定番の情報源であるGambling.comとの提携による取材で、GOALにこう語った。「時間はかかるだろう。ただ、幸いなことに、前線には非常に優れた選択肢がそろっている。だから、今すぐ彼に復調してもらう必要はない」
「時間をかけて、少しずつ戻ってくればいい。攻撃的な選手が誰もおらず、彼を投入しなければならない状況ではないのだから」
「私も負傷後に同じことがあったから覚えている。中盤の選手が２人いて、１人は出場停止、もう１人は体調不良だった。それで私が引っ張り出された。状態も見ずに試合に出されたんだ。でも、まあ、１試合だけだった。そういうことは彼にも起こり得ると思う」
「それでも、復帰できるのは素晴らしい気分だ。精神面でも、戻ってこられることは今後数カ月の彼にとって大きな後押しになるだろう」
スウェーデン人ウインガー、復帰を喜ぶ
クルゼフスキは『スカイスポーツ』に、コヴェントリー戦で途中出場した後、こう認めた。「この道のりについて、みんなに伝えたい。時には大変だったが、素晴らしい道のりだった。困難も美しいものだ」
「それを経験できたことに心から感謝している。今はサッカーをする準備ができている。今の自分は以前とは違うと思う。別人になったと思うんだ。サッカーをしたいという気持ちは同じだが、少し賢くなった。だからうれしい」
「集中していた。あの10分間プレーして、良い影響を与える準備ができていた。本当に素晴らしい。今朝の方が感情が高ぶっていた。素晴らしい一日だし、勝ててとてもうれしい」
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トッテナムの2026-27シーズン日程：ロンドンダービーが迫る
クルゼフスキの契約は2028年までで、今季が終わる時点で残り12カ月となる。新たな契約条件も取り沙汰されており、トッテナムは万全の状態で好調なクルゼフスキがチームにもたらすものを十分に理解している。
トッテナムは次にロンドン勢とのダービーを2試合控えている。土曜日には長年のライバルであるチェルシーとのアウェー戦に臨み、翌週にはクリスタル・パレスをホームに迎える。クルゼフスキは出場時間をさらに増やそうとしている。
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