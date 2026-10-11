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51年！ マンチェスター・ユナイテッドのファン、財務規則を巡る裁定を受けてマンチェスター・シティを挑発。象徴的な年数カウントの横断幕を復活
ユナイテッドのサポーターがシティを標的に
マンチェスター・ユナイテッドのサポーターが、イングランドサッカー界で悪名高い応援演出の一つを復活させ、地元のライバルを挑発した。土曜日にオールド・トラッフォードで行われたトッテナムとのプレミアリーグの試合中、ストレトフォード・エンドには「51年」と記された巨大な横断幕が誇らしげに掲げられた。
この意図的な挑発は、現在も続き、大きく報じられている法的争いの渦中にあるマンチェスター・シティに直接向けられたものだ。シティは現在、プレミアリーグから申し立てられた100件を超える財務規則違反の疑いによる影響に対処している。
- AFP
10年にわたる成功を軽視する
「51」という具体的な数字を選ぶことで、オールド・トラッフォードのファンは、マンチェスター・シティが近年築いた支配的な時代に対し、明確かつ痛烈なメッセージを送っている。この数字は、シティが2009年から2018年の間に獲得したタイトルを、公式記録からすべて抹消すべきだという主張を示している。
この9年間こそが、プレミアリーグによる同クラブに対する複雑な法的訴訟の核心だ。ユナイテッドのファンは、その期間に獲得したタイトルを厳格に除外すれば、シティが主要タイトルを最後に獲得したのは、実質的に1976年のリーグカップ優勝までさかのぼると主張している。
悪名高いティッカーの復活
この新たなサポーターの掲示物は、ユナイテッドのサポーターが2000年に初めて披露した「24 YEARS」と記された年数カウント式の横断幕を、現代によみがえらせた後継作だ。当時のシティが長く無冠に苦しんでいたことを強調するために作られた、伝説的な横断幕である。
シティの無冠が続くなか、ユナイテッドのサポーターは毎年欠かさず横断幕の数字を更新し、カウントは最終的に35まで増えた。
元の横断幕が撤去され、役目を終えたのは、シティが2011年についにFAカップを制した後のことだ。この重要な優勝で長年の待望に終止符を打つと、シティはプレミアリーグでの複数回の優勝、国内カップ戦の制覇、チャンピオンズリーグ優勝を果たす成功の時代を迎えた。
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差し迫る検査と法的な異議申し立て
財務上の違反容疑に向けられる厳しい視線は、今季のマンチェスター・シティを巡る話題の中心であり続けている。クラブは過去の財務上の行為に関する長期の調査を経て、2023年2月にプレミアリーグから告発された。
シティは疑惑に関する不正行為を一貫して強く否定してきた。独立委員会の裁定に対しては、すでに正式な異議申し立てを行っている。近年築き上げた競技面での功績を守るために争う中、潔白を主張し続けている。
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