マンチェスター・ユナイテッドのサポーターが、イングランドサッカー界で悪名高い応援演出の一つを復活させ、地元のライバルを挑発した。土曜日にオールド・トラッフォードで行われたトッテナムとのプレミアリーグの試合中、ストレトフォード・エンドには「51年」と記された巨大な横断幕が誇らしげに掲げられた。

この意図的な挑発は、現在も続き、大きく報じられている法的争いの渦中にあるマンチェスター・シティに直接向けられたものだ。シティは現在、プレミアリーグから申し立てられた100件を超える財務規則違反の疑いによる影響に対処している。