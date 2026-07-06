5000万ユーロでトップクラブへ移籍か？主力選手の去就がVfBシュトゥットガルトに衝撃を与えている。

今後はどうなるのか？Skyによると、シュトゥットガルト首脳陣はヘンドリクスが交渉を続けるようオファーを大幅に向上させる必要がある。24歳のヘンドリクスは、昨季ブンデス4位のクラブと2028年まで契約している。VfBは数カ月前から契約延長を模索している。

合意に至らなければ、今夏放出の可能性もある。スカイによると、移籍金5000万ユーロ以上のオファーがあればシュトゥットガルトも検討する。ボルシア・ドルトムントなど複数の強豪が興味を示している。