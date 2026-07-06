スカイの報道によると、このセンターバックは新契約交渉を一時中断した。VfBの提示した条件にヘンドリクスは納得できなかったという。
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翻訳者：
5000万ユーロでトップクラブへ移籍か？主力選手の去就がVfBシュトゥットガルトに衝撃を与えている。
今後はどうなるのか？Skyによると、シュトゥットガルト首脳陣はヘンドリクスが交渉を続けるようオファーを大幅に向上させる必要がある。24歳のヘンドリクスは、昨季ブンデス4位のクラブと2028年まで契約している。VfBは数カ月前から契約延長を模索している。
合意に至らなければ、今夏放出の可能性もある。スカイによると、移籍金5000万ユーロ以上のオファーがあればシュトゥットガルトも検討する。ボルシア・ドルトムントなど複数の強豪が興味を示している。
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ラモン・ヘンドリクスはVfBシュトゥットガルトの絶対的な主力選手である
ヘンドリクスは2024年、フェイエノールト・ロッテルダムからわずか100万ユーロでシュトゥットガルトに移籍した。昨季は絶好調で、チームの主力に成長した。そのため、ホーネス監督率いるチームにとって、彼の残留は競技面で極めて重要だ。
左サイドバックも務める元オランダU-21代表は、公式戦50試合で4アシストを記録した。
ラモン・ヘンドリクスのプロ経歴
期間
クラブ
出場
2021年1月～6月
NACブレダ（レンタル）
22
2021/22
フェイエノールト・ロッテルダム
11
2022/23
FCユトレヒト（レンタル）
4
2023/24
ヴィテッセ・アルネム（レンタル）
35
2024年より
VfBシュトゥットガルト
80
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