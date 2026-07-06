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「50歳になるなんてあり得ない」――クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシの引退年齢が話題に。ロガ・ミラは、GOAT（史上最高の選手）たちが自身のワールドカップ得点記録を破る可能性について反応を示した。
ミラは時代を超えて輝き続ける「GOAT」たちを称賛する。
1990年W杯でカメルーン代表の象徴だった彼は、41歳のロナウドと39歳のメッシが年齢を超えてトップレベルを維持していることに敬意を示した。
ミラは1994年のロシア戦で42歳39日となり、W杯最年長得点記録を保持している。それでも、2人が2030年大会を目指し記録に挑戦しても構わないと語っている。
ミラは『A Bola』紙にこう語った。「彼らが今も成し遂げていることは素晴らしい。『メッシ、脱帽だ！ ロナウド、脱帽だ！』と伝えたい。彼らはもう走れない、という声も聞く。それでも得点を重ねる選手には、より称賛すべきだ。 私が感銘を受けるのは、彼らが依然として決定的な役割を果たし続けている姿だ。それは誰にでもできることではない。選手が体調が良く、コンディションも整っていると感じるなら、プレーを続けるべきだ。まだ実力を発揮できることを示している限り、年齢はほとんど問題にならない。そして、彼らはそれを実証している。」
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身体的な衰えを技術で克服する
ワールドカップでは、この伝説的2人の機動力が低下しているとよく言われる。しかしミラは、彼らの戦術的知性と技術がスピード不足を補っていると語る。
メッシが今大会で7得点を挙げるなど、スターたちは依然として試合に大きな影響を与えている。ミラは、身体が衰えても精神的にはプレーが楽になると指摘した。
「不屈のライオン」の異名を取るミラはこう付け加えた。「技術は決して失われない。技術に優れた選手は若者처럼走らなくてもいい。適切なポジショニングで多くの欠点を補える。年齢を重ねるほど戦術も技術も向上する。時とともに、どこに立ち、どうボールを受け、相手をどう出し抜くかを学ぶ。それは失うものと得るもののトレードオフだ。」
サッカー選手としてのキャリアの長さの限界
ロナウドやメッシのFIFA主要大会からの引退が迫る中、ミラは40代半ばがトップアスリートの新たな境地になると語る。
ミラは「50歳まで続けるのは難しいが、43歳や44歳なら可能だ。体が『限界』と告げたら耳を傾けろ。自分を欺く価値はない。その年齢では試合後に完全に疲れ果てる」と説明した。
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記録は破られるためにある
30年以上にわたりW杯の栄誉ある記録を保持するミラは、それでも記録に固執しない。メッシやロナウドの数字は驚くべきものだと認めつつ、彼は試合がもたらす感情のインパクトを重視する。
「その記録をずっと持ち続ける必要はない。記録は破られるためにある。ペレやプラティニ、マラドーナの記録もすでに破られている。私が誇りに思うのは、母国のために3度のワールドカップに出場し、多くの感動を届けたことだ。サッカーは数字ではない」とミラは語った。
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