ワールドカップでは、この伝説的2人の機動力が低下しているとよく言われる。しかしミラは、彼らの戦術的知性と技術がスピード不足を補っていると語る。

メッシが今大会で7得点を挙げるなど、スターたちは依然として試合に大きな影響を与えている。ミラは、身体が衰えても精神的にはプレーが楽になると指摘した。

「不屈のライオン」の異名を取るミラはこう付け加えた。「技術は決して失われない。技術に優れた選手は若者처럼走らなくてもいい。適切なポジショニングで多くの欠点を補える。年齢を重ねるほど戦術も技術も向上する。時とともに、どこに立ち、どうボールを受け、相手をどう出し抜くかを学ぶ。それは失うものと得るもののトレードオフだ。」