ケインの才能に疑いはないが、全盛期が終盤に差し掛かり、長期的なコンディションを懸念する声もあった。ジョレンテは、特にトッテナムで共にプレーした頃、足首の怪我に悩んだケインの姿を挙げつつも、それが活躍を鈍らせることはほとんどなかったと指摘した。

「彼はチームプレーヤーで、根っからのプロだ。すべてを備えているが、年齢と過去の怪我だけが心配だ。私がトッテナムにいた頃、彼は足首のトラブルで動きが鈍くなったが、それでも得点を重ねていた。その能力は今も衰えておらず、どのチームでも最高峰の選手になれる」とロレンテは語った。