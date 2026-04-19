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50得点をマークしたストライカー、ハリー・ケインの去就が注目されている。バイエルン・ミュンヘンは契約延長を待っているが、彼は「レアル・マドリードに最適」かつ「世界中のどのチームでも輝ける」と評価されている。
バイエルン州で過去最高の数値を記録
ケインのアリアンツ・アレーナへの移籍は大きな話題となり、彼はヴィンセント・コンパニ監督の下で歴史的なシーズンを送っている。公式戦42試合で50ゴール6アシストを記録し、ブンデスリーガへの適応を証明した。 チャンピオンズリーグの過密日程でリーグ戦の出場が制限される可能性もあったが、その影響力は依然として絶大だ。不運な怪我でロベルト・レヴァンドフスキのブンデスリーガ1シーズン最多得点記録更新は難しくなったものの、ケインはすでにバイエルン史上最高の補強選手の1人としての地位を確立した。
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元チームメイトからの絶賛
トッテナムでハリー・ケインとチームメイトだったジョルディ・ジョレンテは、32歳のこのフォワードが世界中のどの先発陣にもフィットする独自のスキルを持つと断言した。元ユヴェントスとアスレティック・ビルバオのストライカーであるジョレンテはメディア『Hajper』の取材で、ケインがバルセロナでレヴァンドフスキの後継者になれるかと問われ、こう答えた。 「彼は世界中のどのチームのストライカーの代役も務まる。トッテナム時代にレアル・マドリードへの噂があったが、私はマドリードだけでなくどのチームでも彼ならフィットすると話していた。彼は何でも完璧にこなす選手だ」とジョレンテは語った。
怪我の懸念を乗り越え、最前線を牽引する
ケインの才能に疑いはないが、全盛期が終盤に差し掛かり、長期的なコンディションを懸念する声もあった。ジョレンテは、特にトッテナムで共にプレーした頃、足首の怪我に悩んだケインの姿を挙げつつも、それが活躍を鈍らせることはほとんどなかったと指摘した。
「彼はチームプレーヤーで、根っからのプロだ。すべてを備えているが、年齢と過去の怪我だけが心配だ。私がトッテナムにいた頃、彼は足首のトラブルで動きが鈍くなったが、それでも得点を重ねていた。その能力は今も衰えておらず、どのチームでも最高峰の選手になれる」とロレンテは語った。
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バイエルン・ミュンヘンはじれったい待ち時間だ
欧州の強豪クラブが関心を示す中、バイエルンはケインの長期契約合意を待っている。彼の去就は首脳陣の大きな関心事で、UEFAチャンピオンズリーグでロナウドの記録に並んだことで注目は高まるばかりだ。 個人タイトルも射程圏で、バロンドール候補にも挙げられる。当面の目標はミュンヘンにタイトルをもたらすことで、まずはパリ・サンジェルマンとの準決勝に集中する。キャリア初の大冠を手にできるか、注目だ。