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Oliver Maywurm

翻訳者：

「50年か60年前、うちの親もそうしてたよ」：ロタール・マテウスがW杯開催国アメリカを皮肉る

親善試合
アメリカ合衆国 対 ドイツ
アメリカ合衆国
ドイツ
ワールドカップ

ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、土曜夜に開催されたW杯最終調整試合後、米国での環境を皮肉った。

シカゴのソルジャー・フィールドのピッチ状態は最悪だった。ドイツは2026年W杯を前にした最後の親善試合で、共催国アメリカを2－1（前半1－1）で下している。

  • RTLの試合後インタビューで、マテウスは決勝ゴールを挙げたレロイ・サネが直前に「ピッチの状態が悪い」と漏らしていたと明かした。マテウスは「ボールが遅く、芝の上をうまく転がらない」と説明した。

    試合前にピッチを庭用ホースで散水していたと知り、1990年優勝者は信じられなかった。 「50〜60年前、私の両親がやっていたことだ。いまだにここでやっている」と皮肉った。「このせいで試合のペースもボールのスピードも落ちる。チームは今回のW杯で多様なピッチに対応できるよう適応しなければならない」

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    「長すぎた」：カイ・ハヴェルツ、W杯に懸念

    土曜の夜（ドイツ時間）、チャンピオンズリーグ決勝進出チームであるアーセナルのFWカイ・ハヴェルツが、ジョシュア・キミッヒのフリーキックをヘディングで合わせ、開始2分でドイツ代表に先制点をもたらした。

    試合前のセレモニーでは米国代表26人が一人ずつ紹介されたが、ハヴェルツは「正直、少し長すぎた」とRTLのインタビューで不満を漏らした。

    ドイツが序盤を支配したが、前半中盤以降はアメリカがペースを握り、37分にはアントニー・ロビンソンが同点弾。後半もドイツが再優位に立ち、60分頃にサネが勝ち越し弾で2－1とした。

  • ドイツ代表、ヒューストンで2026年W杯準備を開始

    ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、6月14日にヒューストンでキュラソーと開幕戦を戦う。第2戦のコートジボワール戦は6月20日にトロント、最終戦のエクアドル戦は6月25日にニューヨーク／ニュージャージーで行われる。

    フィンランド戦（4-0）、アメリカ戦（2-1）の親善試合ではオリバー・バウマンが起用されたが、キュラソー戦ではマヌエル・ノイアーがゴールを守る。ノイアーはふくらはぎの負傷で実戦から離れていたが、代表に復帰した。

    ナゲルスマン監督は「月曜にW杯合宿地ウィンストン・セーラムに入れば、ノイアーはチーム練習に参加し、キュラソー戦でもプレーする予定だ」と強調した。

  • USMNT-Germany fightGetty

    2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション

    選手

    所属

    背番号

    ゴール

    オリバー・バウマン

    TSGホッフェンハイム

    12

    ゴール

    マヌエル・ノイアー

    FCバイエルン・ミュンヘン

    1

    ゴール

    アレクサンダー・ニュベル

    VfBシュトゥットガルト

    21

    ディフェンシブ

    ヴァルデマー・アントン

    ボルシア・ドルトムント

    3

    ディフェンシブ

    ナサニエル・ブラウン

    アイントラハト・フランクフルト

    18

    ディフェンシブ

    パスカル・グロス

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    13

    ディフェンシブ

    ヨシュア・キミッヒ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    6

    ディフェンシブ

    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    23

    ディフェンシブ

    アレクサンダル・パブロヴィッチ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    5

    ディフェンシブ

    デビッド・ラウム

    RBライプツィヒ

    22

    ディフェンシブ

    アントニオ・リュディガー

    レアル・マドリード

    2

    ディフェンダー

    ニコ・シュロッターベック

    ボルシア・ドルトムント

    15

    ディフェンシブ

    アンジェロ・スティラー

    VfBシュトゥットガルト

    16

    ディフェンシブ

    ジョナタン・ター

    FCバイエルン・ミュンヘン

    4

    ディフェンシブ

    マリック・ティアウ

    ニューカッスル・ユナイテッド

    24

    攻撃

    ナディエム・アミリ

    マインツ05

    20

    攻撃

    マクシミリアン・ベイヤー

    ボルシア・ドルトムント

    14

    攻撃

    レオン・ゴレツカ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    8

    攻撃

    カイ・ハヴェルツ

    アーセナル

    7

    攻撃

    アッサン・ウエドラオゴ

    RBライプツィヒ

    25

    攻撃

    ジェイミー・ルウェリング

    VfBシュトゥットガルト

    9

    攻撃

    ジャマル・ムシアラ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    10

    攻撃

    レロイ・サネ

    ガラタサライ・イスタンブール

    19

    攻撃

    デニズ・ウンダヴ

    VfBシュトゥットガルト

    26

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ

    FCリヴァプール

    17

    攻撃

    ニック・ウォルテメイド

    ニューカッスル・ユナイテッド

    11

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