RTLの試合後インタビューで、マテウスは決勝ゴールを挙げたレロイ・サネが直前に「ピッチの状態が悪い」と漏らしていたと明かした。マテウスは「ボールが遅く、芝の上をうまく転がらない」と説明した。

試合前にピッチを庭用ホースで散水していたと知り、1990年優勝者は信じられなかった。 「50〜60年前、私の両親がやっていたことだ。いまだにここでやっている」と皮肉った。「このせいで試合のペースもボールのスピードも落ちる。チームは今回のW杯で多様なピッチに対応できるよう適応しなければならない」