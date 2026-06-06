シカゴのソルジャー・フィールドのピッチ状態は最悪だった。ドイツは2026年W杯を前にした最後の親善試合で、共催国アメリカを2－1（前半1－1）で下している。
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「50年か60年前、うちの親もそうしてたよ」：ロタール・マテウスがW杯開催国アメリカを皮肉る
RTLの試合後インタビューで、マテウスは決勝ゴールを挙げたレロイ・サネが直前に「ピッチの状態が悪い」と漏らしていたと明かした。マテウスは「ボールが遅く、芝の上をうまく転がらない」と説明した。
試合前にピッチを庭用ホースで散水していたと知り、1990年優勝者は信じられなかった。 「50〜60年前、私の両親がやっていたことだ。いまだにここでやっている」と皮肉った。「このせいで試合のペースもボールのスピードも落ちる。チームは今回のW杯で多様なピッチに対応できるよう適応しなければならない」
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「長すぎた」：カイ・ハヴェルツ、W杯に懸念
土曜の夜（ドイツ時間）、チャンピオンズリーグ決勝進出チームであるアーセナルのFWカイ・ハヴェルツが、ジョシュア・キミッヒのフリーキックをヘディングで合わせ、開始2分でドイツ代表に先制点をもたらした。
試合前のセレモニーでは米国代表26人が一人ずつ紹介されたが、ハヴェルツは「正直、少し長すぎた」とRTLのインタビューで不満を漏らした。
ドイツが序盤を支配したが、前半中盤以降はアメリカがペースを握り、37分にはアントニー・ロビンソンが同点弾。後半もドイツが再優位に立ち、60分頃にサネが勝ち越し弾で2－1とした。
ドイツ代表、ヒューストンで2026年W杯準備を開始
ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、6月14日にヒューストンでキュラソーと開幕戦を戦う。第2戦のコートジボワール戦は6月20日にトロント、最終戦のエクアドル戦は6月25日にニューヨーク／ニュージャージーで行われる。
フィンランド戦（4-0）、アメリカ戦（2-1）の親善試合ではオリバー・バウマンが起用されたが、キュラソー戦ではマヌエル・ノイアーがゴールを守る。ノイアーはふくらはぎの負傷で実戦から離れていたが、代表に復帰した。
ナゲルスマン監督は「月曜にW杯合宿地ウィンストン・セーラムに入れば、ノイアーはチーム練習に参加し、キュラソー戦でもプレーする予定だ」と強調した。
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2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション
選手
所属
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンシブ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナタン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・ベイヤー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハヴェルツ
アーセナル
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11