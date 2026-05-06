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Christian Guinin

翻訳者：

5回の交渉も決着せず：FCバイエルンのストライカー候補の移籍が現実味を帯びてきた

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ドゥシャン・ヴラホヴィッチとユヴェントス・トリノの別れは、今夏に確実視されている。

CLのバイエルン対PSGはDAZNで独占配信。月額24.99ユーロから。

イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、セルビア人FWとセリエA最多優勝クラブは5回交渉したが、新契約は未合意。

  • ヴラホヴィッチは契約を2年延長する短期延長案に前向きで、給与でも譲歩する意向だ。ただしボーナスやサインボーナスなどの付帯条件でクラブとの溝は大きい。

    手取り年収約1200万ユーロの26歳は、セリエA屈指の高給選手だ。

    2022年1月、フィオレンティーナから8500万ユーロで移籍した彼の現契約は今シーズンで満了。移籍金なしでユヴェントスを去る可能性が残っている。

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  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    FCバイエルンもドゥシャン・ヴラホヴィッチに関心を示している

    過去にはACミランなどイタリアのクラブが興味を示し、FCバイエルン・ミュンヘンも41キャップのセルビア代表FWに注目していると報じられた。

    レンタル満了後にチェルシーへ復帰するニコラス・ジャクソンの後継者と目される。正エースのハリー・ケインの控えとしてスタートする見込みだが、32歳のケインは若くない。

    今季は公式戦20試合で7ゴール2アシスト。長期離脱から3月21日のサッスオーロ戦で復帰し、直近のヘラス・ヴェローナ戦でも得点を挙げている。

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