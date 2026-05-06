ヴラホヴィッチは契約を2年延長する短期延長案に前向きで、給与でも譲歩する意向だ。ただしボーナスやサインボーナスなどの付帯条件でクラブとの溝は大きい。

手取り年収約1200万ユーロの26歳は、セリエA屈指の高給選手だ。

2022年1月、フィオレンティーナから8500万ユーロで移籍した彼の現契約は今シーズンで満了。移籍金なしでユヴェントスを去る可能性が残っている。