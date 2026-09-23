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5億1000万ユーロの資金調達が承認、バルセロナが来季も再びカンプ・ノウを明け渡さざるを得ない理由
ブラウグラナ、一時的な本拠地移転を余儀なくされる
バルセロナは、スタジアムの屋根設置に向けた新たな5億1000万ユーロ（4億3800万ポンド／5億8400万ドル）の資金調達パッケージが承認されたことを受け、来季も再び一時的にカンプ・ノウを離れなければならなくなった。クラブの財務責任者フェラン・オリベは、大規模な建設工事が行われる間、トップチームがモンジュイック・オリンピック・スタジアムに戻ることを認めた。クラブ幹部は、ブラウグラナが象徴的な本拠地に恒久的に復帰するのは2028年1月になると見込んでいる。
- CordonPress
取締役会、段階的な資金調達パッケージを承認と確認
度重なる建設の遅れを受け、理事会は野心的なエスパイ・バルサ再開発を予定通り進めるため、断固とした財政措置を講じることを余儀なくされた。週末に行われた重要な採決で、クラブのソシオはプロジェクトの遅延によって拡大する財政的影響を相殺するための新たな資金調達パッケージを正式に承認した。バルセロナは、この資本注入が「プロジェクト遂行の遅れによって生じた経済的影響を補う」ために必要だったと説明した。
高騰するコストが総支出を押し上げる
クラブ首脳陣は、スタジアムに不可欠なインフラ整備と技術的近代化を完了させるため、追加資本をどのような形で組成するかを詳しく説明した。バルセロナは公式声明でこの多段階の仕組みについて説明し、「このオペレーションは2つの要素で構成されている」と発表した。
財務の内訳と対応する市場商品について説明し、クラブは次のように述べた。「第1トランシェは3億ユーロで、カンプ・ノウの完成を可能にする。このプロジェクトは、新たな施設、サービス、技術的ソリューションを組み込むことで、当初の計画と比べてその範囲が大幅に拡大されている。第2の要素は2億1000万ユーロで、1件あたり1億500万ユーロのメディア・ノートを2回発行することで調達される。1回目は2026年7月に発行され、2回目は2026年10月または11月に予定されている」
今回の新たな借り入れにより、この野心的なスタジアム刷新計画の総事業費見込みは20億ユーロ近く（17億ポンド／23億ドル）に達した。
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近代化されたスタジアムが大一番の決勝を待つ
現在の試合開催時の収容人数は6万2000人となっているが、今季は3層目の段階的な再開により、その数字は7万5000人まで増加する。バルセロナは2028年1月に9万5000人の観客を再び迎え入れ、2028-29シーズンには収容人数が10万5000人に達する見通しだ。完成したプロジェクトは、その壮大さを直ちに世界に示すことになる。すでにUEFAによって2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催地に選ばれているためだ。
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