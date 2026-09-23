クラブ首脳陣は、スタジアムに不可欠なインフラ整備と技術的近代化を完了させるため、追加資本をどのような形で組成するかを詳しく説明した。バルセロナは公式声明でこの多段階の仕組みについて説明し、「このオペレーションは2つの要素で構成されている」と発表した。

財務の内訳と対応する市場商品について説明し、クラブは次のように述べた。「第1トランシェは3億ユーロで、カンプ・ノウの完成を可能にする。このプロジェクトは、新たな施設、サービス、技術的ソリューションを組み込むことで、当初の計画と比べてその範囲が大幅に拡大されている。第2の要素は2億1000万ユーロで、1件あたり1億500万ユーロのメディア・ノートを2回発行することで調達される。1回目は2026年7月に発行され、2回目は2026年10月または11月に予定されている」

今回の新たな借り入れにより、この野心的なスタジアム刷新計画の総事業費見込みは20億ユーロ近く（17億ポンド／23億ドル）に達した。