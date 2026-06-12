Getty Images Sport
翻訳者：
「5億ユーロでも無理だ！」――PSGのマイケル・オリゼへのオファーは無駄に終わりそう。バイエルン・ミュンヘンはこのフランス人ウインガーを手放さないと宣言。
バイエルン、PSGの獲得への関心を断ち切る
PSGはオリゼ獲得に大きな障害に直面した。長年注目してきたが、バイエルンは交渉に応じない意向を示した。今季22得点31アシストを記録したオリゼはバイエルンの不可欠な戦力であり、クラブは売却を一切考えていない。
フランス代表のオリゼは52試合で22ゴール31アシストを記録し、クラブの長期計画でも中心選手に成長した。PSGの関心が続く中、バイエルンはいかなる条件でも放出しないと報じられている。
- Getty Images Sport
バイエルンのメッセージは極めて明確だ
『レキップ』紙によると、バイエルンの関係者はオリゼの将来に関する憶測を否定。クラブ幹部は「2億ユーロでも移籍はあり得ない」と売却を完全否定した。
その後、クラブの姿勢はさらに強固に。別の役員も「オリゼには値段がない。5億ユーロでも残る」と断言したという。
オリセがバイエルンのプロジェクトの要として台頭している
バイエルンは移籍オファーを拒否するだけでなく、オリゼをスポーツプロジェクトの要と位置づけ、チーム屈指の活躍を見せる彼を手放すつもりはない。
その意思を示すため、クラブは2031年までの契約延長を交渉中で、大幅な給与アップも提示されている。契約が成立すれば、オリゼはハリー・ケインらベテランスター並みの高年俸を得ることになり、その重要性がさらに強調されるだろう。
- Getty Images
PSGは代替候補を検討する必要があるかもしれない。
オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、クラブも放出を否定。PSGの獲得は困難だ。PSGは攻撃強化のため、ASモナコのマグネス・アクリウシュに注目している。バイエルンは、オリゼが2026年W杯後に新契約を提示する見込み。