PSGはオリゼ獲得に大きな障害に直面した。長年注目してきたが、バイエルンは交渉に応じない意向を示した。今季22得点31アシストを記録したオリゼはバイエルンの不可欠な戦力であり、クラブは売却を一切考えていない。

フランス代表のオリゼは52試合で22ゴール31アシストを記録し、クラブの長期計画でも中心選手に成長した。PSGの関心が続く中、バイエルンはいかなる条件でも放出しないと報じられている。