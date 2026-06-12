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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「5億ユーロでも無理だ！」――PSGのマイケル・オリゼへのオファーは無駄に終わりそう。バイエルン・ミュンヘンはこのフランス人ウインガーを手放さないと宣言。

マイケル・オリーセ
バイエルン
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パリ・サンジェルマンが関心を持つマイケル・オリゼについて、バイエルン・ミュンヘンは移籍交渉を拒否。提示額に関わらず売却せず、新契約で条件を改善する方針だ。

  • バイエルン、PSGの獲得への関心を断ち切る

    PSGはオリゼ獲得に大きな障害に直面した。長年注目してきたが、バイエルンは交渉に応じない意向を示した。今季22得点31アシストを記録したオリゼはバイエルンの不可欠な戦力であり、クラブは売却を一切考えていない。

    フランス代表のオリゼは52試合で22ゴール31アシストを記録し、クラブの長期計画でも中心選手に成長した。PSGの関心が続く中、バイエルンはいかなる条件でも放出しないと報じられている。

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    バイエルンのメッセージは極めて明確だ

    レキップ』紙によると、バイエルンの関係者はオリゼの将来に関する憶測を否定。クラブ幹部は「2億ユーロでも移籍はあり得ない」と売却を完全否定した。

    その後、クラブの姿勢はさらに強固に。別の役員も「オリゼには値段がない。5億ユーロでも残る」と断言したという。

  • オリセがバイエルンのプロジェクトの要として台頭している

    バイエルンは移籍オファーを拒否するだけでなく、オリゼをスポーツプロジェクトの要と位置づけ、チーム屈指の活躍を見せる彼を手放すつもりはない。

    その意思を示すため、クラブは2031年までの契約延長を交渉中で、大幅な給与アップも提示されている。契約が成立すれば、オリゼはハリー・ケインらベテランスター並みの高年俸を得ることになり、その重要性がさらに強調されるだろう。

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    PSGは代替候補を検討する必要があるかもしれない。

    オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、クラブも放出を否定。PSGの獲得は困難だ。PSGは攻撃強化のため、ASモナコのマグネス・アクリウシュに注目している。バイエルンは、オリゼが2026年W杯後に新契約を提示する見込み。