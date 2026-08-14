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「5人抜きのことではない」 リオ・ングモハの「次のステップ」とは リヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズが17歳の逸材に2026-27シーズンで必要なものを説明
ングモハは昨季、リヴァプールで歴史を作った。
チェルシーからマージーサイドへ活躍の場を移したングモハは、2025年1月にトップチームデビューを果たした。16歳135日でプレミアリーグの名門リヴァプールの試合に先発した最年少選手となっている。
その後はアルネ・スロットの下で忍耐が求められたが、2025-26シーズンにはさらに多くの出場機会を手にした。8月のニューカッスル戦で劇的な決勝ゴールを挙げ、リヴァプール最年少得点者としてさらなる歴史を刻んだ。
その後はチャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップの舞台にも立ち、2026年ワールドカップを前にしたイングランドの大会前計画に名を連ねることになった。ニュージーランドとの親善試合でイングランド代表デビューも果たしている。
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10代ウインガー、ングモハが2026-27シーズンに必要とするもの
明るい代表での将来、そしてクラブレベルでさらなる可能性を引き出すことが期待される中、リヴァプールのレジェンドであるバーンズは、247Betとの提携のもと、2026-27シーズンに向けてヌグモハに何が必要かと問われ、GOALにこう語った。「次のステップは、彼が継続的にプレーすることだ。
「もちろん、彼は नियमित的にプレーしていたわけではないのに、私たちは突然、彼がイングランドでプレーし、ゴールを決め、世界最高の選手になるかのように決めつけてしまった。残念ながら、私たちは若い選手たちに対してそうしたことをしすぎている。そして今、彼はチームにすら入っていない。
「だからこそ、彼が成長し、ゆっくり伸びていく時間を与えなければならない。そして、彼がリヴァプールの主力選手になるとか、イングランドのトップ選手になるとかを語り始める前に、まずは少しずつチームに入り、チーム内での地位を確立する必要がある」
ングモハに対し、結果に直結するプレーへのさらなる集中を助言
ングモハのプレーは、とにかく仕掛けて相手に向かっていくことが持ち味だ。時にやりすぎだと批判されることもあるが、リヴァプールは彼の良さを抑え込まない必要性を認識している。安全策を取りがちなFWとは一線を画すのが、その創造性あふれる才能だからだ。
ングモハが適切な形でマネジメントされ、育成されることについて、バーンズは次のように付け加えた。「彼にはチームにとって正しいプレーをしてほしい。自分を表現し、5人を抜き去っても、最終的な結果につながらなければそれでいいというわけではない。
「だから、彼のプレーを何と捉えるか次第だ。もちろん、彼はゴールを決めなければならない。ただひたすら相手を抜くだけではだめだ。抜いて、抜いて、また抜いた後で、いったい何ゴール決めるのか。いくつのゴールを生み出すのか。結局、評価されるのはそこだ。見た目にどれだけすごいか、何人抜けるかではない。
「だから、彼の良さを抑え込むかどうかという問題ではない。結果を伴わせ、そうした観点からチームにとって価値ある存在にしていくことが問題なんだ」
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リヴァプールの2026-27シーズン日程：プレミアリーグ開幕戦
リヴァプールはヌグモハとの新契約を準備している。クラブは2025年9月にまずプロ契約を結んでいた。ヌグモハは8月29日に18歳の誕生日を迎えるが、その日はアンドニ・イラオラ率いるチームがホームでノッティンガム・フォレストと対戦する日でもある。
新たな時代を迎える中、リヴァプールは8月23日にニューカッスルとのアウェー戦で新シーズンのプレミアリーグをスタートする予定だ。ヌグモハはその構想の中で重要な役割を担うとみられているが、すでにブンデスリーガ王者バイエルン・ミュンヘンからの関心が伝えられている。
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