ングモハのプレーは、とにかく仕掛けて相手に向かっていくことが持ち味だ。時にやりすぎだと批判されることもあるが、リヴァプールは彼の良さを抑え込まない必要性を認識している。安全策を取りがちなFWとは一線を画すのが、その創造性あふれる才能だからだ。

ングモハが適切な形でマネジメントされ、育成されることについて、バーンズは次のように付け加えた。「彼にはチームにとって正しいプレーをしてほしい。自分を表現し、5人を抜き去っても、最終的な結果につながらなければそれでいいというわけではない。

「だから、彼のプレーを何と捉えるか次第だ。もちろん、彼はゴールを決めなければならない。ただひたすら相手を抜くだけではだめだ。抜いて、抜いて、また抜いた後で、いったい何ゴール決めるのか。いくつのゴールを生み出すのか。結局、評価されるのはそこだ。見た目にどれだけすごいか、何人抜けるかではない。

「だから、彼の良さを抑え込むかどうかという問題ではない。結果を伴わせ、そうした観点からチームにとって価値ある存在にしていくことが問題なんだ」