5ポイント圏内に9チームがひしめくセリエBの残留争い：インシーニェがペスカーラに希望をもたらし、バーリとサンプドリアも劇的な結末を回避すべく奮闘

パドヴァ、マントヴァ、エンポリが降格回避争いで先行しているとはいえ、わずか2ポイント差で6チームがひしめく状況下では、両チームとも気を緩めるわけにはいかない。最も調子が良いのは間違いなくペスカーラで、インシーニェの加入以来、文字通り転機を迎え、5試合連続で勝ち点獲得に成功している。 その少し上、勝ち点30でレッジャーナとスペツィアが並んでいる。デルフィーノとは対照的に、レッジャーナは下降線をたどっているが、週半ばのモンツァ戦での引き分けが希望を取り戻させた。 スペツィアは、モンツァに4-2で圧勝し、プレー面でも様々な改善が見られたことで復調の兆しを見せていたが、モデナに0-3で完敗し、さらに週半ばのエンポリ戦ではアディショナルタイムに同点弾を許し、1-1の引き分けに終わっている。





勝ち点31で並んでいるのは、エンテッラ、サンプドリア、バーリの3チームだ。エンテッラは昇格組として素晴らしいシーズン開幕を飾ったものの、降格争いに巻き込まれてしまった。サンプドリアとバーリは、エンテッラとは異なる期待を背負ってシーズンをスタートさせたが、再びセリエBの下位に沈んでいる。 両チームとも結果の安定感を見出せておらず、特にサンプドリアは数試合の好成績の後、再び低迷しており、アッティリオ・ロンバルド監督への交代も期待された効果は現れていない。週半ばの試合では、カラレーゼに敗れ、リーグ戦14敗目を喫した。