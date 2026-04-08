バイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグ準決勝進出を懸けた欧州の戦いの第1章で、レアル・マドリードの本拠地で勝利するにふさわしい内容を見せた。

バイエルンは昨夜火曜日、両雄による大会の“早すぎる決勝”のような一戦で、貴重な2-1の勝利を手にしてミュンヘンへ戻った。これはバイエルンにとって、サンティアゴ・ベルナベウで25年ぶりの勝利となった。

試合の統計では両チームの数字が拮抗していることを示しているものの、バイエルン・ミュンヘンが試合の主導権を握り、一方のレアル・マドリードはカウンターアタックに頼る戦い方を選択した。その後、2点目を奪われてからの最後の15分は自陣から出て攻勢に転じ、結果として1点を返すゴールにつながった。

バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを上回った理由は数多いが、コーラは以下の行で主な5つを取り上げる。

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