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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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5つの理由…なぜバイエルンは欧州頂上決戦の第1ラウンドでレアル相手に決着をつけたのか？

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レアル・マドリー 対 バイエルン
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バイエルン 対 レアル・マドリー
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ノイアーとムバッペ、そして守備のミス――バイエルンはいかにして王者の本拠地で主導権を握ったのか？

バイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグ準決勝進出を懸けた欧州の戦いの第1章で、レアル・マドリードの本拠地で勝利するにふさわしい内容を見せた。

バイエルンは昨夜火曜日、両雄による大会の“早すぎる決勝”のような一戦で、貴重な2-1の勝利を手にしてミュンヘンへ戻った。これはバイエルンにとって、サンティアゴ・ベルナベウで25年ぶりの勝利となった。

試合の統計では両チームの数字が拮抗していることを示しているものの、バイエルン・ミュンヘンが試合の主導権を握り、一方のレアル・マドリードはカウンターアタックに頼る戦い方を選択した。その後、2点目を奪われてからの最後の15分は自陣から出て攻勢に転じ、結果として1点を返すゴールにつながった。

バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを上回った理由は数多いが、コーラは以下の行で主な5つを取り上げる。

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    壊滅的な守備

    レアル・マドリードの守備は依然として複数の問題を抱えており、バイエルン・ミュンヘン戦は今季その新たな証拠となった。

    最終ラインの選手たちのポジショニングやカバーリングの悪さに加え、バイエルン戦では致命的な個人ミスも見られ、そのうちの一つは後半開始直後にボールを失ったことで2点目の失点を招いた。

    また、中盤のチアゴ・ベタルシュがゴール前でセルジュ・ニャブリに“プレゼント”を与えたが、ドイツのスターはそのチャンスを生かせなかった。

    ルイス・ディアスが決めた先制点は、レアル・マドリードの守備の中央で続く問題を改めて示した。ニャブリがコロンビア人FWへ簡単にスルーパスを通し、守備陣が不在の中で彼はGKと1対1の状況になった。

    ディーン・ハウセンはチーム最終ラインの明確な弱点となっていたため、指揮官アルバロ・アルベロアの最初の交代は彼で、負傷から復帰したエデル・ミリトンと入れ替えた。

    もしバイエルン・ミュンヘンのFW陣がゴール前で複数の場面で粗さを見せていなければ、バイエルンは第2戦を待たずにマドリードで早々に勝ち抜けを決めていただろう。

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    レアル・マドリードはクルトワを欠く

    レアル・マドリードが、必ずしも優勢ではないにもかかわらず強豪クラブとの対戦で勝ち切ってきたとき、ティボー・クルトワはその勝利を陰で支えた“無名の兵士”だった。

    それは今季のアトレティコ・マドリード戦やマンチェスター・シティ戦でも見られ、ここ数シーズンを振り返っても例は枚挙にいとまがない。

    確かに、クルトワの実績が他の守護神と比べて抜きん出ているとは限らない。だがベルギー代表GKは、たとえ決められても責められないようなシュートすら止めてみせることがある。そこにこそ、マドリーが幾度となく勝利を手にしてきた秘密がある。

    クルトワ不在の影響は負傷後から明白で、バイエルン・ミュンヘン戦では代役のアンドリー・ルニンが2失点を喫した。ベルギー人なら、そのうち少なくとも1点は防げた可能性がある。

    そして2失点以上に、レアル・マドリードの守備陣はルニンがゴールにいることに安心感を持てていない。それは前半のある場面に表れていた。ハリー・ケインがダヨト・ウパメカノへ“お膳立て”のパスを通したが、ウパメカノのシュートは左隅へ弱く放たれ、カレーラスがゴールライン上でかき出した一方、ウクライナ人GKは右側へ飛び込んでいた。

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    勢力争い

    最初の瞬間から、バイエルン・ミュンヘンの両ウイングであるミヒャエル・オリーズとルイス・ディアスは、ホームチームの両サイドバック、アルバル・カレラスとトレント・アレクサンダー＝アーノルドを上回る力を見せた。

    カレラスは、スピードと技術を兼ね備えたフランスのスターの前で1対1の局面に耐えられず、オリーズの持ち出しはこの試合におけるバイエルンの攻撃の武器となった。

    元イングランド代表のジェイミー・キャラガーは試合分析の中で、オリーズがレアル・マドリード相手に見せたものは、今季を通して自分が見た中で最高の個人パフォーマンスだと述べた。

    一方で、ディアスもこの試合のスターの一人で、先制点を挙げてアウェーのチームに試合の流れをもたらした。

    これについて、元イングランド代表のロイ・キーンはアレクサンダー＝アーノルドを厳しく批判し、「子どもじみたミスだ。ルイス・ディアスに、まるで自分がいないかのように上を行かせるのか？ くだらない！ まるで人生で一度も右サイドバックをやったことがないみたいだ」と語った。

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    老練な巨人

    レアル・マドリードがクルトワの不在に苦しむ一方で、バイエルン・ミュンヘンは、40歳のベテランであるドイツの守護神マヌエル・ノイアーという“防波堤”の存在を最大限に生かした。

    ノイアーは巨大な存在感を放ち、レアル・マドリードの選手たちのシュート9本を阻止。とりわけキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールの2人を封じ込み、文句なしにマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

    ノイアーのセーブがなければ結果は変わっていたと言ってよく、彼のゴールに入った得点でさえ、ボールがわずかにゴールラインを越えたという辛うじてのものだった。

    指揮官ヴァンサン・コンパニは、この勝利において守護神に負うところが非常に大きく、準決勝進出となればなおさら恩義を感じることになるだろう。とりわけバイエルンはノイアーの活躍により、2001年以来となる“レアルの本拠地での勝利”を手にしたのだからだ。

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    エムバペが疑問を呼ぶ

    得点を挙げてレアル・マドリードの望みをつないだものの、この試合でのキリアン・ムバッペのパフォーマンスは期待されたほどではなく、ビッグマッチでの苦戦を引き続き露呈した。

    そして再び問いが繰り返される。レアル・マドリードはムバッペ抜きで戦うほうが良いのか。また、ムバッペの存在がフェデ・バルベルデのような他の選手の飛び出しを妨げているのではないか。フランスのスターが不在のときに輝くバルベルデだけに、なおさらだ。

    ムバッペには厳しい批判が浴びせられている。とりわけ、アトレティコ・マドリードやマンチェスター・シティに対するレアルの勝利は、彼が先発メンバーにいない状況で生まれ、チームはより結束して戦えていたからだ。

    フランスのスターはゴール前で決定機を2度逃し、精彩を欠く内容にもかかわらず、これらを決めていれば王者クラブが勝利できたはずだった。

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    優れた英語の審判業務

    レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの試合は、今季のチャンピオンズリーグで、真の判定論争がないまま終わった数少ない試合の一つだった。

    イングランド人主審のマイケル・オリバーは素晴らしいパフォーマンスを見せ、問題なく試合を無難にさばき、正しい判断を下した。

    レアル・マドリードの選手たちは、攻撃の起点でボールがマイケル・オリセの手に当たっていたにもかかわらず、ルイス・ディアスのゴールが認められたことに抗議したが、スペインの審判専門家イツォラルディ・ゴンサレスはオリバーの判断を支持した。

    また、イツォラルディは前半、ペナルティエリア手前でのファウルによりオーレリアン・チュアメニにイエローカードを提示したイングランド人主審の判断も称賛した。フランス人選手は、そのカードが第2戦の出場停止につながるとして異議を唱えていた。

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    決定は延期されている

    レアル・マドリードがホームで敗れ、失望の内容に終わったとはいえ、突破がバイエルン側に決まったと言い切れる者は誰もいない。

    ビンセント・コンパニ自身も、チームの突破が保証されたのかと問われると、「この試合は長い勝負の前半のようなものだ。大きく祝ったり、完全に満足したりする余地はない。アリアンツ・アレーナでの決着の一戦に向けて、力強く準備しなければならない」と答えた。

    一方、アルベロアは挑戦状を掲げ、「ミュンヘンで勝てるチームがあるとすれば、それはレアル・マドリードだ。信じないならマドリードに残っていればいい。だが我々は、勝つために持てる力のすべてを尽くしてミュンヘンへ行く」と語った。

    スペインのチームは、「アリアンツ・アレーナ」で、今季国内外で破竹の勢いを見せるドイツの巨人を相手に、2点差で勝利する必要がある。

    それでもレアル・マドリードは、敵地での逆転への希望にしがみついている。とりわけ、チュアメニを除けば、主力たちが出場停止につながるイエローカードを回避しており、ほぼ万全の陣容で試合に臨めるからだ。

    ムバッペ、ヴィニシウス、ジュード・ベリンガム、ディーン・ハイセン、アルバロ・カレラスの5人は第2戦を欠場する危険があったが、昨日はいずれもカードを受けなかった。

    そして、バイエルン・ミュンヘンが「サンティアゴ・ベルナベウ」で行ったように第2戦でもハイプレスを採用するなら、王者は守備陣の背後を突く速いカウンターにより、準決勝への道を見いだせるかもしれない。

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