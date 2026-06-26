ワールドカップの抽選では、ノックアウトステージのトーナメント表は最初から決まるが、グループステージ終了まで未定の要素が一つある。

新フォーマットでは、12のグループの上位2チームと、3位チームのうち成績上位8チームがノックアウトステージに進む。

各組1位と2位の対戦（4試合）と、2位同士の対戦（4試合）はすぐに決まる。

問題は、各グループ1位と3位の上位8チームが対戦する組み合わせを検討し始めたときに生じる。

この8チームが確定するのはグループステージ全試合終了後であるため、ラウンド32の全カードはこの時点まで決まらない。

この方式にドイツ代表のユリアン・ナゲルスマン監督は不満を表明し、エクアドル戦前に「グループ首位が不利益を被るのは理想的ではなく、不公平だ」と語った。

通常はグループステージ終了後に1位と3位の対戦が決まるが、付属書（Annex C）の495通りの中から1つだけが残れば、その試合は早期に確定できる。

この時点で他の結果が組み合わせに影響しないため、FIFAはグループステージ終了前にその対戦カードを正式発表できる。