これまでのワールドカップでは、グループステージが終わると同時にノックアウトステージの対戦カードの大半が判明するのが通例でした。しかし2026年大会では、出場国が48カ国に増え、各グループ3位のうち成績上位8チームがノックアウトステージに進むため、ベスト32の組み合わせを早くに確定できなくなりました。
そのため、グループ1位を決めても最終戦が終わるまで対戦相手が分からない場合がある。一部のカードは495通りもの組み合わせが考えられる「3位チーム組み合わせ表」次第で、これは新方式の最大難点だ。
これまでのワールドカップでは、グループステージが終わると同時にノックアウトステージの対戦カードの大半が判明するのが通例でした。しかし2026年大会では、出場国が48カ国に増え、各グループ3位のうち成績上位8チームがノックアウトステージに進むため、ベスト32の組み合わせを早くに確定できなくなりました。
そのため、グループ1位を決めても最終戦が終わるまで対戦相手が分からない場合がある。一部のカードは495通りもの組み合わせが考えられる「3位チーム組み合わせ表」次第で、これは新方式の最大難点だ。
ワールドカップの抽選では、ノックアウトステージのトーナメント表は最初から決まるが、グループステージ終了まで未定の要素が一つある。
新フォーマットでは、12のグループの上位2チームと、3位チームのうち成績上位8チームがノックアウトステージに進む。
各組1位と2位の対戦（4試合）と、2位同士の対戦（4試合）はすぐに決まる。
問題は、各グループ1位と3位の上位8チームが対戦する組み合わせを検討し始めたときに生じる。
この8チームが確定するのはグループステージ全試合終了後であるため、ラウンド32の全カードはこの時点まで決まらない。
この方式にドイツ代表のユリアン・ナゲルスマン監督は不満を表明し、エクアドル戦前に「グループ首位が不利益を被るのは理想的ではなく、不公平だ」と語った。
通常はグループステージ終了後に1位と3位の対戦が決まるが、付属書（Annex C）の495通りの中から1つだけが残れば、その試合は早期に確定できる。
この時点で他の結果が組み合わせに影響しないため、FIFAはグループステージ終了前にその対戦カードを正式発表できる。
FIFAはグループステージ後に再抽選は行わず、495通りの組み合わせ表から該当するものを参照する。
この表は対戦相手だけでなく各チームのトーナメント上の位置も決める。 たとえば3位通過チームがグループA、C、D、F、H、I、J、Lから出た場合、FIFAは付属書Cの該当行を選び、それだけで各チームのトーナメント位置が自動決定される。
FIFAは組み合わせ表にルールを設定。グループ3位以内に入ったチームは、グループステージで対戦した同グループの1位チームとラウンド32で再戦しない。
このルールにより、495通りの組み合わせすべてで、グループステージ同組チームが早期に対戦しないよう設計されている。
この仕組みはトーナメント表のバランスを保ち、各チームを均等に配置し、グループステージでの再戦を避け、第1ステージ後に再抽選を行う必要がないように設計されている。
グループステージ中に公開されるグラフや報道で、あるグループの首位チームと特定の3位チームを結びつける内容は、あくまで一時的なシナリオに過ぎない。
1試合、あるいは1ゴールで3位チームの順位が動けば、勝ち上がる3位チームが入れ替わり、495通りの組み合わせも変わる。
つまり、グループステージ全試合が終了し、3位チームの上位8チームが確定して初めて対戦相手が正式に決まる。
あるグループの3位チームが最終節前に「ベスト3」の8位にいると想像してください。
別の組で終盤に得点を挙げたチームが8位に浮上し、その3位チームを大会から脱落させる可能性がある。
このとき、勝ち上がるチームが変わるだけでなく、組み合わせ表全体の495通りが再計算され、ベスト32の対戦カードも複数同時に書き換わる。
このため、グループステージ最終戦が終わるまでノックアウトステージの一部カードは決まらない。
FIFAは、以下の基準で順位を決定します：
勝ち点。
得失点差。
得点数。
フェアプレーポイント（警告・退場）。
それでも並んだ場合は、最新のFIFA世界ランキング、過去のランキング順で決定する。
それでも並んだ場合は過去のFIFAランキング。