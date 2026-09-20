Nicolo Campo
翻訳者：
「45分だけでは戦えない！」。クロード・マケレレとスティーブ・マクマナマンがレアル・マドリーに厳しい評価を下した
ガラクティコの象徴たちがマドリード・ダービーに大きな重みを与える
レアル・マドリーのレジェンドであるスティーブ・マクマナマンとクロード・マケレレが、ESPN FCに出演し、日曜にリヤド・エア・メトロポリターノで行われるアトレティコ・マドリーとのダービーを前に、レアル・マドリーが直面する戦術的な課題を分析した。首位バルセロナとは勝ち点6差となっており、両OBは敗戦は断じて許されないとの見解を示した。
ディエゴ・シメオネ率いるホームチームはレアル・マドリーとわずか勝ち点2差で、勝利は首都の両クラブにとって極めて重要だ。
“ガラクティコ”の2人は、優勝争いの勢いを維持するには、敵地で直ちに結果と内容を示すパフォーマンスが必要だと強調した。
- Bernd Müller
マケレレ、守備的な慎重さより積極的な攻撃を促す
『ESPN FC』で戦術的な選択について語ったマケレレは、レアル・マドリーは守備的な臆病さを捨て、主体的な攻撃的布陣を採用しなければならないと強く主張した。指導陣に対しては、キックオフの瞬間から主導権を握れる攻撃的なタイプを起用するよう求めた。
マケレレはまた、トップクラスの相手に対して受け身の形に引いてしまうことは、不必要な脆さを生むと強調した。
「レアル・マドリーは90分間にわたって支配的なパフォーマンスを見せ、守備的に戦うのではなく、より攻撃的にプレーしなければならない」とマケレレは述べた。「勇気を持ち、攻撃的な選手を起用しなければならない」
識者が危険なパフォーマンスの不安定さを指摘
マクマナマンとマケレレは、レアル・マドリーが今季見せているムラのある、試合を前後半で分けたようなパフォーマンス傾向に懸念を示した。チームは90分を通して戦術的な主導権を維持することに繰り返し苦しんでおり、その代わりに終盤の個の魔法に頼ってきた。
若手FWカルロス・エスピは今季すでにアディショナルタイムの決勝点を2度決めており、直近のエルチェ戦でも終盤に勝負を決める活躍を見せた。
「このレベルでサッカーを半分しかできないようではいけない」と、マクマナマンは中継中に警鐘を鳴らした。「終盤の一瞬に頼るのは、アトレティコのようなチームを相手にすると危険だ」
- Pressinphoto
元中盤司令塔がレアル・マドリーの3-2勝利を予想
構造的な欠陥を指摘しつつも、マケレレはレアル・マドリーのトップクラスの個の力が激しい戦いで決定的な違いを生むと、なお確信している。フランスのレジェンドは、メトロポリターノでレアル・マドリーが3-2で勝利するスリリングな一戦になると予想した。
勝利すれば、バルセロナとの差を縮めるとともに、国内での戦いが続く前に重要な勢いも得ることになる。
「レアル・マドリーがこの試合に3-2で勝つと思う」とマケレレは締めくくった。
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