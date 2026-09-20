レアル・マドリーのレジェンドであるスティーブ・マクマナマンとクロード・マケレレが、ESPN FCに出演し、日曜にリヤド・エア・メトロポリターノで行われるアトレティコ・マドリーとのダービーを前に、レアル・マドリーが直面する戦術的な課題を分析した。首位バルセロナとは勝ち点6差となっており、両OBは敗戦は断じて許されないとの見解を示した。

ディエゴ・シメオネ率いるホームチームはレアル・マドリーとわずか勝ち点2差で、勝利は首都の両クラブにとって極めて重要だ。

“ガラクティコ”の2人は、優勝争いの勢いを維持するには、敵地で直ちに結果と内容を示すパフォーマンスが必要だと強調した。



