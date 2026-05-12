42歳のスター選手がワールドカップ記録に迫る。だが、不朽のポルトガル代表“GOAT”クリスティアーノ・ロナウドが2030年にその記録を塗り替えるか。

AP通信によると、カタール代表のソリアは、34名の予備メンバーに選ばれた。6月11日開幕の大会で最終26名に入れば、ワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤーになる可能性がある。現在の記録は1994年米国大会で42歳で出場したミラが持つ。 UAEを2－1で下した最終予選後、ソリアは「再びアル・アナビのユニフォームを着てこの美しい国を代表できることを誇りに思う」と語った。