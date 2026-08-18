ディウフは、ロンドン内でブレントフォードへ移籍する手続きを完了させる目前にある。ウェストハムはディウフに対し、約4000万ポンドのパッケージを受け入れたと報じられており、これはわずか1年前に支払った1900万ポンドの当初移籍金から見れば大きな利益となる。

両クラブ間の交渉はここ数日で急速に進展している。セネガルメディア『WiW Sport』は交渉の現状を確認し、次のように伝えた。「現段階では、合意は目前に迫っている。移籍の発表は現在、取引の最後の詳細がまとまり次第、まもなく行われる見通しだ」