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4000万ポンドのスター選手がプレミアリーグ復帰へ、ブレントフォードがウェストハムとの契約で合意
ディウフ獲得で合意間近
ディウフは、ロンドン内でブレントフォードへ移籍する手続きを完了させる目前にある。ウェストハムはディウフに対し、約4000万ポンドのパッケージを受け入れたと報じられており、これはわずか1年前に支払った1900万ポンドの当初移籍金から見れば大きな利益となる。
両クラブ間の交渉はここ数日で急速に進展している。セネガルメディア『WiW Sport』は交渉の現状を確認し、次のように伝えた。「現段階では、合意は目前に迫っている。移籍の発表は現在、取引の最後の詳細がまとまり次第、まもなく行われる見通しだ」
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ウェストハム、選手層に課題か
主力選手の退団が迫る中、ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督は守備ラインに大きな穴を抱えることになる。今季のチャンピオンシップ開幕戦となったバーンリー戦では、オリー・スカールズがそのポジションで先発した。
スカールズはウェストハムが前に出る中で攻撃面に貢献した一方、最終的にはPKを献上。その結果、バーンリーは0-2から追い付き、2-2の引き分けに持ち込んだ。
スカールズはウェストハムで先発できるだけの力を持つ下部組織出身選手だが、残される明白な選手層の問題に対応するためにも、クラブはさらなる競争相手を補強する必要に迫られる。
ブレントフォード、有望なDFを確保
ブレントフォードにとって、ディウフの獲得は新シーズンを前に最終ラインに大きな強化をもたらすものとなる。ウェストハムは降格に終わるなど極めて失望的なシーズンを過ごしたが、それでもディウフは全公式戦で5アシストを記録した。
ディウフは非常に大きなポテンシャルを持つ選手として広く評価されており、適切な指導とプレミアリーグで継続的に経験を積めば、間違いなくさらに成長していくとみられている。
ブレントフォードは守備面の脆弱性を解消する有力なターゲットとしてディウフを明確に見定めており、報じられている初期費用3500万ポンドに加え、500万ポンドのアドオンという条件は、ディウフがイングランド1部でトップクラスのフルバックへと成長するという強い確信を示している。
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次に何が起こる？
最終的な書類への署名が完了すれば、ディウフは正式にブレントフォードへ加入し、すぐにトップチームのトレーニングに合流する見通しだ。ブレントフォードは、今後のプレミアリーグの試合でディウフを起用可能な状態にしたい考えだ。一方、ウェストハムは、ディウフの確実な後釜を確保し、厳しいチャンピオンシップ昇格争いに向けて戦力を強化するため、この4000万ポンドの臨時収入を迅速に再投資する必要がある。
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