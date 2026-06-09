スカイの報道によると、ボルシア・ドルトムントはフェイエノールト・ロッテルダムのアニス・ハジ・ムッサに注目している。彼は昨シーズン、オランダ強豪クラブで好パフォーマンスを示した。
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40試合で21ゴール関与！BVBはカリム・アデイエミの退団に際し、興味深い解決策を視野に入れているようだ
公式戦40試合で21ゴールに絡んだムッサは、以前からエージェントを通じてBVBに売り込まれていた。しかし、この24歳は2030年までフェイエノールトと契約しており、安価での獲得は難しいだろう。 アルジェリア代表としてW杯に出場するため、パリ生まれのこのウイングは市場価値がさらに上がる可能性もある。
ただ、ボルシアは現時点でムッサ獲得へ具体的な動きは示していない。アデイエミの去就が不透明なことが背景にあるとみられる。一時は確実視された契約延長も、最近は実現が遠のいている。
- AFP
BVB：まずはギラシーに注目、アスラニは？
現在、この攻撃수는 계약 마지막 해에 접어들고 있어 Sky에 따르면 즉시 계약 해지를 위한 조짐이 커지고 있다. 결국 BVB가 아데예미에게서 적절한 이적료를 받을 수 있는 마지막 기회는 이번 여름이다.
さらに、当面の焦点はフォワードだ。2028年まで契約があるセルフー・ギラシーが最後の大型契約を求めて移籍すれば、即座に代役が必要になる。後継候補にはTSGホッフェンハイムのフィスニック・アスラーニが浮上しており、本人もルール地方への移籍に前向きだという。
ギラッシ残留のため、BVBは補強計画を提示したとされ、リッケンとスポーツディレクターのオレ・ブックは、彼を活かすために攻撃陣に相性の良いパートナーを加えたいと説明したという。 だが、あまり知られていないムッサの獲得が同じ効果をもたらすかは疑問だ。彼は主に得点力のあるストライカーとして注目されてきたからだ。21得点のうち14点が自身のゴールである。
アニス・ハジ・ムッサ：フェイエノールト・ロッテルダム 2025/26シーズンの成績と統計
コンテスト 試合 ゴール アシスト エールディヴィジ 30 11 6 ヨーロッパリーグ 8 2 1 チャンピオンズリーグ予選 2 1 -