40試合で21ゴール関与！BVBはカリム・アデイエミの退団に際し、興味深い解決策を視野に入れているようだ

公式戦40試合で21ゴールに絡んだムッサは、以前からエージェントを通じてBVBに売り込まれていた。しかし、この24歳は2030年までフェイエノールトと契約しており、安価での獲得は難しいだろう。 アルジェリア代表としてW杯に出場するため、パリ生まれのこのウイングは市場価値がさらに上がる可能性もある。

ただ、ボルシアは現時点でムッサ獲得へ具体的な動きは示していない。アデイエミの去就が不透明なことが背景にあるとみられる。一時は確実視された契約延長も、最近は実現が遠のいている。