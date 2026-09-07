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40歳でもまだ無敗。W杯の英雄ヴォジーニャがコロコロのリーグデビュー戦で輝く
ボジーニャが完璧なスタートを継続
カーボベルデのベテラン、ヴォジーニャは日曜夜、コロコロがワチパトと0-0で引き分けた一戦で、チリ1部リーグデビューを無失点で飾った。40歳のGKはコンセプシオンのエスタディオ・エステル・ロア・レボジェドで安定したパフォーマンスを披露し、此前のコパ・チレでの無失点に続いて、無失点スタートを180分に伸ばした。この引き分けにより、ロス・アルボスは勝ち点53で首位を快走している。
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守護神が喝采を浴びる
2026年ワールドカップの英雄は、この試合を通じて約2万人のサポーターから熱烈な歓迎を受けた。世界の舞台で身に着けていた色と同じ、コロコロの伝統的な黄色のキットをまとったヴォジーニャは、冷静な統率力で自陣ペナルティーエリアを取り仕切った。特に前半終盤には一度ファンブルがあったものの、すぐにオフサイドの旗で無効となった。ゴールマウスの前で見せたその圧倒的な存在感には、駆けつけたサポーターから何度も総立ちの拍手が送られた。
首位争いで依然として圧倒的優位に立っている
このベテランの加入は、フェルナンド・オルティス監督の最終ラインに即座に安定感をもたらし、首位チームは2位に勝ち点14差をつけている。コロコロの優勝へ向けた快進撃は止まらず、最も近い追走者であるウニベルシダ・カトリカとウニベルシダ・デ・チレはともに勝ち点39で並んでいる。週末に両チームが勝利したにもかかわらず、コロコロは2027年コパ・リベルタドーレス自動出場権を争うレースで依然として主導権を握っている。
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先発の座を確保
コロコロは敵地で主導権を握りながらも、その優位を決定機と先制点につなげられなかっただけに、決定力を早急に高める必要がある。とはいえ、この無失点のリーグデビューによって、オルティスにとっては今季残りの期間、ボジーニャを正GKに据える判断が容易になった。タイトルレースが最終局面に入る中、このベテランの安定したセービングはクラブを優勝へ導くうえで重要な要素となるはずだ。
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