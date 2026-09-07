2026年ワールドカップの英雄は、この試合を通じて約2万人のサポーターから熱烈な歓迎を受けた。世界の舞台で身に着けていた色と同じ、コロコロの伝統的な黄色のキットをまとったヴォジーニャは、冷静な統率力で自陣ペナルティーエリアを取り仕切った。特に前半終盤には一度ファンブルがあったものの、すぐにオフサイドの旗で無効となった。ゴールマウスの前で見せたその圧倒的な存在感には、駆けつけたサポーターから何度も総立ちの拍手が送られた。