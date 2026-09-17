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4-1大勝後にプリスケ監督が激怒！ スパルタ・プラハ指揮官、欧州での圧巻勝利にもかかわらず不満あらわに
アルメニアで序盤の不安を乗り越える
スパルタ・プラハは、同時開催されたオモニア・ニコシア対セルタ・ビーゴ戦と並ぶ2つの開幕カードの一つで、アララト・アルメニアにアウェーで4-1の快勝を収め、3年ぶりにUEFAヨーロッパリーグのグループステージに復帰した。ホームのアララト・アルメニアはエレバンのレパブリック・スタジアムで立ち上がりから優勢に試合を進め、開始10分以内にポストを叩き、カウンターアタックでも脅威を与えた。しかし、ブライアン・プリスケ監督のチームは序盤の猛攻をしのぎ、落ち着きを取り戻すと、最終的には試合を完全に支配した。
この勝利により、スパルタは公式戦3連勝となり、徐々に勢いと自信を高めている。
- Gurgen Hakobyan
グダルの空中戦での強さが勝負を決める
アウェーのスパルタで思わぬヒーローとなったのはトビアス・グダルだった。前半に2得点を挙げ、試合の流れを決定的にスパルタへ引き寄せた。2ゴールはいずれもアダム・カラベツの見事なセットプレーから生まれ、コーチングスタッフを喜ばせる狙い通りの戦術プランを示した。長身を誇るこのDFは、この1試合でノルウェー時代のキャリア通算を上回る得点数を記録した。
「シーズン前に、DF陣にもこういう形でチームを助けてもらうことを目標の一つに掲げていた」と、プリスケはこのcentre-shoeing defenderの重要な働きについて語った。
守備面のミスへの対応とブルネスの苦戦
説得力のあるスコアにもかかわらず、プリスケ監督は試合後の総括で厳しい姿勢を崩さず、立ち上がりの時間帯に見られた不安定さや守備面の綻びを指摘した。また、指揮官はストライカーのヨナタン・ブルーネスが依然として得点から遠ざかっている状況にも言及。ブルーネスはこれで9試合連続無得点となった。プリスケ監督は、このFWがやみくもにゴールを追い求めるのではなく、ハードワークとチームプレーに集中しなければならないと強調した。
「彼はゴールばかりを意識するのではなく、ピッチ上で正しいことをすることにもっと集中しなければならない」とプリスケ監督は説明した。
- Gurgen Hakobyan
国内での戦いを前に勢いを築く
パトリク・ヴィドラは後半、途中出場のマティアス・ヴォイタが絡んだ見事なチームプレーからスパルタの4点目を加え、この日の成功に満ちた夜を締めくくった。欧州での任務を無事に終えると、プリスケ監督と選手たちはただちに空港へ向かい、帰国の途に就いた。チームは今後、日曜日に控えるオロモウツとのリーグ戦に向け、国内での戦いへ素早く意識を切り替えなければならない。
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