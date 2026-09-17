スパルタ・プラハは、同時開催されたオモニア・ニコシア対セルタ・ビーゴ戦と並ぶ2つの開幕カードの一つで、アララト・アルメニアにアウェーで4-1の快勝を収め、3年ぶりにUEFAヨーロッパリーグのグループステージに復帰した。ホームのアララト・アルメニアはエレバンのレパブリック・スタジアムで立ち上がりから優勢に試合を進め、開始10分以内にポストを叩き、カウンターアタックでも脅威を与えた。しかし、ブライアン・プリスケ監督のチームは序盤の猛攻をしのぎ、落ち着きを取り戻すと、最終的には試合を完全に支配した。

この勝利により、スパルタは公式戦3連勝となり、徐々に勢いと自信を高めている。