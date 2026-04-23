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4連覇！バイエルン・ミュンヘン女子が女子ブンデスリーガ制覇。ライオネスのジョージア・スタンウェイは有終の美を飾った。
バイエルンが史上初の4連覇を達成
バイエルン・ミュンヘンは残り4試合で2025-26シーズンの優勝を決めた。ユニオン・ベルリンとの接戦を制し、さらにヴォルフスブルクがブレーメンとスコアレスドローだったためだ。エドナ・イマデとバーバラ・ドゥンストのゴールは2度追いつかれたが、途中出場のジュリア・グウィンが決勝点を奪った。 この勝利で連勝は19に伸び、首位の座を15ポイント差で守った。
スタンウェイは連覇を達成して退任する
チームが8度目のリーグ優勝を祝う中、今年初めに退団を発表したスタンウェイにとって、このタイトルは格別の意味を持つ。 バイエルンで4年間プレーした27歳のMFは、2022年にマンチェスター・シティから移籍して以来、毎シーズン優勝に貢献。ドイツでの活躍を経て、来季は女子スーパーリーグに復帰すると噂されている。
アーセナルが「ライオネッス」のスター選手獲得競争でリード
スタンウェイの契約が満了に近づく中、チャンピオンズリーグ制覇を達成したアーセナルが、来季WSL制覇へ向け彼女の獲得レースで最有力と報じられている。イングランド代表91試合出場の実績を持つ彼女の加入は、チーム強化に直結する。 女子サッカー史上最もタイトルを獲得したイングランド選手の一人とされる彼女には、他の欧州強豪クラブも関心を示している。
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大陸の野心が脚光を浴びる
バイエルンは祝賀ムードに浸る間もなく、土曜にアリアンツ・アレーナで行われるバルセロナとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦に集中しなければならない。 その後、延期されていたリーグ戦でブレーメン遠征を行い、5月9日に本拠地でフランクフルトと対戦し、優勝トロフィーを掲げる見込みだ。国内タイトルに続き欧州制覇を狙うホセ・バルカラ監督率いるチームにとって、バルセロナとの一戦は最大の試練となる。