スタンウェイの契約が満了に近づく中、チャンピオンズリーグ制覇を達成したアーセナルが、来季WSL制覇へ向け彼女の獲得レースで最有力と報じられている。イングランド代表91試合出場の実績を持つ彼女の加入は、チーム強化に直結する。 女子サッカー史上最もタイトルを獲得したイングランド選手の一人とされる彼女には、他の欧州強豪クラブも関心を示している。