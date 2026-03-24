4連敗という不振の中、チェルシーがリアム・ローゼニオールの去就を決定

チェルシーが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったとしても、ロゼニオールの監督としての地位は安泰であると見られている。

英紙『テレグラフ』の報道によると、チェルシーの首脳陣は2027年夏までロゼニオール監督の業績を正式に評価する予定はなく、今シーズン終了時に監督交代を行う意向もないという。

この方針が変わる可能性があるのは、シーズン終盤の数週間でチェルシーが崩壊するような事態に直面した場合のみだが、現時点ではクラブ内でそのような事態が起こるとは予想されていない。

最終目標は依然としてリーグ4位または5位以内だが、クラブ首脳陣は、ロゼニオール監督が就任したのは1月であり、今シーズンの結果について彼に全責任を負わせることはできないと認識している。