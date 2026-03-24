AFP
翻訳者：
4連敗という不振の中、チェルシーがリアム・ローゼニオールの去就を決定
チェルシーは長期的な安定を選択した
チェルシーが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったとしても、ロゼニオールの監督としての地位は安泰であると見られている。
英紙『テレグラフ』の報道によると、チェルシーの首脳陣は2027年夏までロゼニオール監督の業績を正式に評価する予定はなく、今シーズン終了時に監督交代を行う意向もないという。
この方針が変わる可能性があるのは、シーズン終盤の数週間でチェルシーが崩壊するような事態に直面した場合のみだが、現時点ではクラブ内でそのような事態が起こるとは予想されていない。
最終目標は依然としてリーグ4位または5位以内だが、クラブ首脳陣は、ロゼニオール監督が就任したのは1月であり、今シーズンの結果について彼に全責任を負わせることはできないと認識している。
- Getty Images
戦術的な失敗から学ぶ
全体としては信任が示されたものの、この厳しい状況下でミスが犯されたことは内部でも認識されている。
ロゼニオール監督の過ちの一つは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のパリ・サンジェルマン戦（第1戦）でロベルト・サンチェスをベンチ外としたことでゴールキーパー陣に不必要な問題を引き起こしたことだ。その後、フィリップ・ヨルゲンセンが致命的なミスを犯し、さらに負傷したため、サンチェスを再び起用せざるを得なくなった。
この決定は重要なポジションに不安定さをもたらし、サンチェスにも影響を与えたようだ。彼は最近のエバートン戦での0-3の敗北において、少なくとも1つの失点に関与していた。
しかし、チェルシーは監督がフィードバックや建設的な批判を受け入れる姿勢を持っていると考えており、トップレベルでの経験を積むにつれ、こうした戦術的な失敗から迅速に学んでいけるだろうと確信している。
スタンフォード・ブリッジでの長期プロジェクト
クラブがロゼニオールに抱く期待は極めて大きく、姉妹クラブであるストラスブールから移籍した際に2032年までの長期契約を結んだことからもそれがうかがえる。
チェルシーの内部関係者によると、エンツォ・マレスカの後任として指揮を執って以来の17試合ではなく、65から70試合という期間を経て初めて、この監督を公正に評価できるようになると見られている。
統計的には、最近の印象とは裏腹に、クラブはわずかな進歩を示している。新監督の下で戦った19試合のうち、ブルーズは10勝7敗を記録している。クラブ首脳陣は、今シーズンの「停滞と再開を繰り返す」ような展開の主な原因を、マレスカが事実上辞任したことで余儀なくされたシーズン途中の監督交代にあると見ている。
- AFP
夏の採用活動と目標
クラブが将来を見据える中、今夏の補強は極めて重要視されている。チェルシーは、チームの精神的な強さを高め、ロゼニオール監督にピッチ全体でよりバランスの取れた選択肢を提供することを切望している。
主な補強ターゲットには、チームの軸となる戦力を強化するため、少なくとも1人の新たなセンターバック、ミッドフィールダー、そしてフォワードが含まれている。
また、正ゴールキーパーの座をめぐる決断も迫られている。ストラスブールへの1シーズンのレンタル移籍から復帰する見込みのマイク・ペンダースが、先発の座を争うことになるだろう。