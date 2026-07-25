4年契約で合意し、アンドレア・ピルロがイタリア代表の新監督に就任へ

ピルロの就任は、イタリアサッカー連盟技術部門の幹部と親交が厚かったため迅速に進んだ。新技術ディレクターのマルディーニと特別顧問のレオナルドから打診を受け、彼は即座に承諾した。彼の控えめな年俸要求は、グアルディオラのシーズン2000万ユーロという噂と比べても連盟にとって理想的な選択だった。