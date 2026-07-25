ZUMA Press Wire
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4年契約で合意し、アンドレア・ピルロがイタリア代表の新監督に就任へ
ピルロ、アズーリと契約合意
『フットボール・イタリア』によると、ピルロはイタリア代表監督として1シーズン150万ユーロの4年契約に合意した。月曜日か火曜日に正式発表の見込みで、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』、『スカイ・スポーツ・イタリア』、『カルチョメルカート』も伝えている。 イタリアサッカー連盟は、最有力候補だったアンチェロッティとグアルディオラがオファーを断ったため、ピルロに白羽の矢が立った。
- Getty Images Sport
戦術家が急速に頭角を現す
ピルロの就任は、イタリアサッカー連盟技術部門の幹部と親交が厚かったため迅速に進んだ。新技術ディレクターのマルディーニと特別顧問のレオナルドから打診を受け、彼は即座に承諾した。彼の控えめな年俸要求は、グアルディオラのシーズン2000万ユーロという噂と比べても連盟にとって理想的な選択だった。
往年のレジェンドたちが再建を牽引
ピルロの就任はアズーリ監督体制刷新の始まりを告げ、技術面はマルディーニが掌握する。正式発表前には、ピルロが昨夏から率いるUAEドバイ・ユナイテッドFCとの契約を双方の合意で解除する必要がある。
- LaPresse
火曜日のプレゼンテーションがピルロを待っている
イタリアサッカー連盟（FIGC）は火曜日に内部会議を開き、ピルロ監督の正式発表を行う見込みだ。UEFAネーションズリーグ開幕まで8週間となり、FIGCは早急な決定が求められている。ピルロ新監督は、ユーロ2028予選と2030年W杯を見据え、独自の戦術を確立する難題に直面している。
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