イタリア代表戦の結果は悔しいものとなったが、ジダンは若きCBジャケを絶賛していた。フランス代表指揮官は、リヴァプールDFの勇敢さと守備の安定感を強調し、最終ラインから持ち出す能力に感嘆した。

「とても良かった。本当に、本当に良かった」とジダンは報道陣に語った。「勇敢だった。かなり前まで出ていくことを恐れていなかった。デュエルでも非常に良かった。彼は今回もまた、とても良かった。4回も言ったね！」

一方のジャケ本人も、これまで世代別代表で主力を務めてきた中、A代表への素早い適応に同様に満足感を示した。「想像していた以上だった」と、この経験について語った。「こうした偉大な選手たちと一緒にトレーニングできるのは、本当に大きな喜びだ。自分はただ、一瞬一瞬を最大限に生かそうとしているだけだ」



