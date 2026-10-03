AFP
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「4回も言った！」 ジネディーヌ・ジダン、圧巻のフランスでのパフォーマンス後にリヴァプールの「非常に優れた」スター、ジェレミー・ジャケに驚がく
ジャケが国際舞台で輝く
夏に6000万ポンドで加入したこの新戦力は、月曜日にA代表デビューを果たし、フランス代表のベルギー戦でのアウェー1-0勝利とクリーンシート達成に貢献した。続くジダン監督就任後初のホームゲームでも先発メンバーの座を維持し、最終ライン中央で再び落ち着いたパフォーマンスを披露した。
フランス代表はこの2試合目で最終的にイタリアと1-1で引き分けた。マイケル・オリーセの見事なFKは、アレッサンドロ・バストーニのディフレクションによるゴールで帳消しにされたが、ジャケはこの試合でも際立つ出来だった。21歳の同選手は最終ラインを統率し、4度のデュエルに勝利、重要なリカバリーを見せ、試みた80本のパスのうち79本を成功させた。
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「4回言った！」
イタリア代表戦の結果は悔しいものとなったが、ジダンは若きCBジャケを絶賛していた。フランス代表指揮官は、リヴァプールDFの勇敢さと守備の安定感を強調し、最終ラインから持ち出す能力に感嘆した。
「とても良かった。本当に、本当に良かった」とジダンは報道陣に語った。「勇敢だった。かなり前まで出ていくことを恐れていなかった。デュエルでも非常に良かった。彼は今回もまた、とても良かった。4回も言ったね！」
一方のジャケ本人も、これまで世代別代表で主力を務めてきた中、A代表への素早い適応に同様に満足感を示した。「想像していた以上だった」と、この経験について語った。「こうした偉大な選手たちと一緒にトレーニングできるのは、本当に大きな喜びだ。自分はただ、一瞬一瞬を最大限に生かそうとしているだけだ」
ハイプレスにおける戦術的規律
ジャケがフランス代表に難なく溶け込めた背景には、戦術理解の高さと、監督の厳格な指示に従う姿勢がある。高いディフェンスラインでプレーするのは難しい役割だが、この若手はイタリア戦でジダンのアグレッシブなハイプレスのシステムを完璧に遂行した。
「監督からの指示だった」とジャケは説明した。「かなり高い位置からプレスをかけて、後ろを見ないようにと言われた。自分はただその指示に従っていただけだ。かなり満足しているし、プレッシャーは感じていない。ただ自分のサッカーをしているだけだ」
その恐れを知らない姿勢は、すでにクラブレベルでも彼を重要な戦力にしている。リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラの下で、ジャケはフィルジル・ファン・ダイクと素早く信頼できる連係を築き、レンヌから大きな期待を背負って移籍した後、リヴァプールの開幕7試合のうち6試合で先発出場している。
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ハーランドの試練が待つ
フランスは次週月曜日、ベルギーをホームに迎えて今回の代表ウィークを締めくくる。ジャケはそこで3試合連続の代表出場を目指すことになる。しかし、国内サッカーが再開されれば、さらに大きな試練が待ち受けている。
リヴァプールは10月11日、アンフィールドでプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティを迎える予定だ。イラオラ率いるチームが今季初めて苦境にあるエンツォ・マレスカ率いるチームから勝ち点を奪うチームとなることを目指す中、ジャケにはアーリング・ハーランドを沈黙させる役割が託される。
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