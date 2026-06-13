4億ユーロの融資があるのに、なぜラ・リーガはバルセロナの移籍を認めるのか？

5月29日、バルセロナはアンソニー・ゴードンの獲得を発表した。彼の名前は補強候補としてほとんど取り沙汰されていなかったため、ファンは驚きの目で見守った。

注目されたのは移籍金7000万ユーロで、近年のクラブ支出としては破格だ。

バルセロナはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）や高額年俸に苦しんできたため、補強は困難を極めていた。

『マルカ』紙は「デコはチーム強化のために並外れた努力を強いられたが、彼の補強は称賛に値する」と伝え、ラ・リーガの財政規則をクリアするためのクラブの努力を指摘した。