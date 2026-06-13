4億ユーロの融資があるのに、なぜラ・リーガはバルセロナの移籍を認めるのか？

5月29日、バルセロナはアンソニー・ゴードンの獲得を発表した。彼の名前は補強候補としてほとんど取り沙汰されていなかったため、ファンは驚きの目で見守った。
注目されたのは移籍金7000万ユーロで、近年のクラブ支出としては破格だ。
バルセロナはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）や高額年俸に苦しんできたため、補強は困難を極めていた。
『マルカ』紙は「デコはチーム強化のために並外れた努力を強いられたが、彼の補強は称賛に値する」と伝え、ラ・リーガの財政規則をクリアするためのクラブの努力を指摘した。
5月29日、バルセロナはアンソニー・ゴードンの獲得を発表した。彼の名前は補強候補としてほとんど取り沙汰されていなかったため、ファンは驚きの目で見守った。
注目されたのは移籍金7000万ユーロで、近年のクラブ支出としては破格だ。
バルセロナはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）や高額年俸に苦しんできたため、補強は困難を極めていた。
『マルカ』紙は「デコはチーム強化のために並外れた努力を強いられたが、彼の補強は称賛に値する」と伝え、ラ・リーガの財政規則をクリアするためのクラブの努力を指摘した。
マルカ紙は「困難な時期は終わりつつある。ジョーダンの獲得が第1歩で、次は本物のストライカーだ。移籍市場の結果に関わらず、クラブはジュリアン・アルバレスに1億ユーロを投じる」と報じた。 これにより投資額は少なくとも1億7000万ユーロに達し、サイドバックやセンターバックの補強でさらに増える見込みだ」。
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この1億7000万ユーロは、デコがスポーツディレクターに就任した過去3シーズンの補強費を大幅に上回る。 この期間の補強費は、ヴィトール・ロキ（3,000万ユーロ）、オリオール・ロメオ（300万ユーロ）、ダニ・オルモ（4,800万ユーロ）、パウ・ビクトル（500万ユーロ）、フアン・ガルシア（2,500万ユーロ）、 ロニー（350万ユーロ）の獲得に充てられた。
クラブは1対1のルールに戻り、給与予算に余裕が生まれた。
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何がこれを可能にしたのでしょうか？第一に収益が増えました。クラブは新たなスポンサー獲得に力を入れました。さらに、チームがカンプ・ノウに復帰したことも大きかったです。このスタジアムは収益拡大に貢献しており、この傾向は今後数シーズンも続く見込みです。 現在の予算は10億ユーロ超で、来季は12億ユーロに達する見込みだ。
さらに、一部の選手退団でサラリーキャップに余裕が生まれた。
『マルカ』紙は「ロベルト・レヴァンドフスキ、クレメント・リンギット、アンソ・ファティ、イルカイ・ギュンドアン、セルジ・ロベルトといった高年俸選手たちの退団も大きかった。これにより補強の余地が生まれた」と指摘する。 さらに、ラ・リーガの厳格な給与規定が追加の負債を防いだ。
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マルカ紙は続ける。疑問の2つ目は、カンプ・ノウ改修に4億ユーロの融資を受けながら、クラブが新たな移籍契約を結べるのかという問題だ。
答えは、この資金が債務返済に充てられるのではなく、カンプ・ノウ売却益でローンを返済するため、ラ・リーガの移籍規定には抵触しない。
この融資は、将来的なスタジアム収入（VIPサービス、ホスピタリティ、博物館、命名権、新規スポンサーシップなど）で返済する仕組みで、チーム運営費とは切り離されている。
クラブはかねてより、「エスパイ・バルサ」（カンプ・ノウ改修とスポーツシティ建設）の資金はスポーツ運営と完全に分離していると強調している。
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