その前兆は、9月20日に行われた前節のレッチェ戦ですでに見えていた。ずいぶん前のことのようにも感じられるが、ビルドアップの第一局面で4バック化するプランはますます現実味を帯びており、実際にアモリムはこの中断期間中、その特定のコンセプトに取り組んできた。 中心となるのはギラで、右ストッパーの位置から数メートル外へ開き、チームの右サイドバックになる。役割は中央への持ち上がりで相手のラインを攻略し、攻撃を組み立て始めること、そしてFWへ縦パスを入れることだ。 期待された結果が得られた場合には、今後の移籍市場での判断にも影響を及ぼし得る新たな哲学だ。
4バックの守備陣にするミラン？ サイドバックの役割に向けてリストアップされている名前たち
アテカメが復帰
ミランの来季に向けた最初の補強には、すでに名前がある。 ザカリー・アテカメだ。2004年生まれのこの選手は、まだ若いキャリアの中で最も高揚する時期を迎えている。リヨンでのスタートは快調そのもので、リーグ・アン最初の5試合で2ゴール2アシストを記録。 フォンセカは彼に大きな信頼を寄せており、本人もそれに見事に応えている。スイスA代表にも招集され、先発デビューではいきなり2アシストをマークした。
アモリムはアテカメにポテンシャルを感じていたものの、3-4-2-1のウイングバックよりも4バックのサイドバック向きと見ていたため、レンタル移籍に出すことを選んでいた。この判断には、スカッドをよりスリムにしたいという必要性と、元ヤング・ボーイズの彼により継続的な出場機会を与える狙いもあった。7月には再びミランの選手となる。
ポルトガル色のミラン：ヌーノ・タヴァレスとチアゴ・サントス
ミランが以前から高く評価している名前のひとつが、リールの右サイドバック、チアゴ・サントスだ。2002年生まれの同選手は、昨季のフィジカル面の問題を完全に乗り越え、現在は再びサイドで力強い突破を見せている。今季序盤だけでもリーグ・アンですでに2ゴールを記録している。さらに後押しとなり得るのが、彼の代理人だ。誰だと思うだろうか？ そう、ホルヘ・メンデス。つまり、ゴンサロ・ラモスとディエゴ・モレイラのミラン行きのオペレーションを取り仕切った人物だ。
もうひとりのポルトガル人にも注意が必要だ。今度は左サイドの選手、ヌーノ・タヴァレス。ミランは昨夏、すでにラツィオに対して感触を探っており、今季はガットゥーゾ監督の下でこの元ラツィオ所属選手が非常に好調なだけに、再び獲得に動く可能性がある。
AIT NOURIの夢
非常に魅力的な名前がイングランドから浮上している。複数のイングランドメディアによれば、ミランがラヤン・アイト＝ヌーリの獲得を狙っているという。アルジェリア代表の左サイドバックはマンチェスター・シティと2030年までの契約を結んでおり、評価額は約3000万ユーロとされている。
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