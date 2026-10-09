ミランの来季に向けた最初の補強には、すでに名前がある。 ザカリー・アテカメだ。2004年生まれのこの選手は、まだ若いキャリアの中で最も高揚する時期を迎えている。リヨンでのスタートは快調そのもので、リーグ・アン最初の5試合で2ゴール2アシストを記録。 フォンセカは彼に大きな信頼を寄せており、本人もそれに見事に応えている。スイスA代表にも招集され、先発デビューではいきなり2アシストをマークした。





アモリムはアテカメにポテンシャルを感じていたものの、3-4-2-1のウイングバックよりも4バックのサイドバック向きと見ていたため、レンタル移籍に出すことを選んでいた。この判断には、スカッドをよりスリムにしたいという必要性と、元ヤング・ボーイズの彼により継続的な出場機会を与える狙いもあった。7月には再びミランの選手となる。