ネビルはまた、優勝争いのライバルであるアーセナルと比べ、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールの両クラブが守備陣の補強にどう対応してきたかについても驚きを示した。「ユナイテッドが最終ラインに補強を加えていないことに驚いている。リヴァプールが2人のフルバックを補強していないことにも驚いている。彼らには2人のフルバックが必要だからだ」とネビルは述べた。

「アーセナルは、まさに頂点にいる状況で戦力を強化している。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールはその位置にいない。だから、この2つの偉大なクラブが送った移籍期間には驚いている」。現在、キャリックが起用可能なシニアの左SBはルーク・ショーだけであり、そのため必要に応じてディオゴ・ダロトやヌサイル・マズラウィのような選手が急造の代役を務めることを強いられている。