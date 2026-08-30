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「4バックがいない！」。ギャリー・ネビルがマンチェスター・ユナイテッドとマイケル・キャリックに対し、守備陣補強における重大な欠陥を警告
ネビル、守備陣の補強を要求
『Sky Sports』でネヴィルは、マンチェスター・ユナイテッドは直ちに守備陣を優先すべきだと強調した。クラブはこの夏、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンスといったMFに総額1億5500万ポンドを投じてきた一方で、最終ラインの補強は後回しにしてきた。ネヴィルは、このアンバランスさが厳しいシーズンを戦う中でキャリックに大きな代償をもたらしかねないと強調した。
「もし理想的な状況で、『この夏に何をしたかったか？』とマイケル・キャリックに聞けば、彼は『中盤を立て直し、そして守備も立て直したかった』と答えただろう」とネヴィルは説明した。クラブが段階的に再建を進める方針には理解を示しつつも、守備を軽視するのは極めて大きなリスクだと警告した。
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層の薄さが早くも露呈した
昇格組ハルとの開幕戦で喫した失望的な敗戦で、現有スカッドの欠点は明白になった。ネヴィルは、個々に才能のある選手はいるものの、厳しいシーズンを戦い抜くために必要な層の厚さがチーム全体として欠けていると指摘。特に負傷者が出た際には、その問題がより深刻になるとした。
同氏は「個々に見ればまずまずのDFはいる。だが、しっかりした最終ラインはそこに存在しない。プレッシャーをかけられ始め、シーズン中に2人ほど負傷者が出始めると、そこが足を引っ張ることになる。マイケルも今はそれを分かっている。移籍市場が閉まる前にCBとSBを獲得できれば、我々が起こると分かっている問題を防ぐことができる」と述べた。
補強が進まないことへの不満
ネビルはまた、優勝争いのライバルであるアーセナルと比べ、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールの両クラブが守備陣の補強にどう対応してきたかについても驚きを示した。「ユナイテッドが最終ラインに補強を加えていないことに驚いている。リヴァプールが2人のフルバックを補強していないことにも驚いている。彼らには2人のフルバックが必要だからだ」とネビルは述べた。
「アーセナルは、まさに頂点にいる状況で戦力を強化している。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールはその位置にいない。だから、この2つの偉大なクラブが送った移籍期間には驚いている」。現在、キャリックが起用可能なシニアの左SBはルーク・ショーだけであり、そのため必要に応じてディオゴ・ダロトやヌサイル・マズラウィのような選手が急造の代役を務めることを強いられている。
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移籍期限を見据えて
マンチェスター・ユナイテッドは、新戦力の獲得をまとめるまで火曜日までの猶予しかない。クラブは引き続き左サイドバックの補強に向けて移籍市場を注視しており、これまでにイアン・マートセンとルイス・ホールについて問い合わせを行っていた。期限までに適切な選択肢が見つからなければ、キャリックは冬の移籍市場が開くまで、現在の急造オプションに頼らざるを得ず、国内戦線と欧州戦線の両方でさらなる勝ち点逸を招くリスクを抱えることになる。
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