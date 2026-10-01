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4ゴールのゴールラッシュ！ アルゼンチンがボリビアを粉砕し、凱旋ツアーをスタートさせた経緯とは
アルゼンチンがコルドバ凱旋試合で4ゴールの快勝
アルゼンチンはワールドカップ後のホームシリーズ初戦で、マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムにてボリビアとの国際親善試合に4-0で快勝した。リオネル・スカローニ監督は、既存のワールドカップ優勝メンバーと台頭する若手有望株を織り交ぜたバランスの良い先発メンバーを送り出した。
ラウタロ・マルティネスが15分、アレクシス・マク・アリスターの正確なパスを決めて均衡を破り、先制点を挙げた。
前半終了間際には、エセキエル・パラシオスのアシストを受けたニコ・パスがギジェルモ・ビスカラの頭上を柔らかく抜くループシュートを決め、リードを2点に広げた。
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ロメロのヘディング弾と終盤のロペスのフィニッシュで、圧倒的なパフォーマンスを締めくくった
スカローニ監督率いるアルゼンチンは後半に入っても主導権を維持し、後半8分にリードを広げた。パスがアシスト役となり、正確なCKを送り込むと、DFクリスティアン・ロメロがファーサイドでヘディングシュートを決めた。
アルゼンチンはボール保持で試合のテンポをコントロールし、その後はレオネル・フロレスが終盤に4点目のチャンスを演出した。
パルメイラス所属のFWホセ・ロペスがこぼれ球に反応し、A代表初ゴールを決めた。
スカローニ監督、試験的な期間を通じてチームの層の厚さを活用
この試合は、スカローニ監督にとってチームをローテーションさせる貴重な機会となり、アグスティン・ジアイやジャンルッカ・プレスティアンニら若手に出場時間が与えられた。指揮官は、ベテランの主力たちが試合を通して高い強度を保ち続けた集団としてのハングリー精神を称賛した。
ボリビアはアルゼンチンのゴールを守るエミリアーノ・マルティネスを脅かすことができず、自陣に押し込まれたままだった。
アルゼンチンは流れるようなパスワークで、絶えず攻撃の形を作り出した。
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アルゼンチン、アフリカ勢との今後の親善試合に向けて準備へ
アルゼンチンは、ブルキナファソとの3連戦の第2戦に向けて準備を進める中、コルドバでの滞在を終える。スカローニ監督率いるチームは、その後ベナン戦で今回の国際試合期間を締めくくる。
ボリビアは敗戦を受けて立て直しを図り、次の公式戦に向けて準備を進める。
アルゼンチンは、この連戦を通じて勝利の勢いを維持することを目指す。
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