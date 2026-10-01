アルゼンチンはワールドカップ後のホームシリーズ初戦で、マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムにてボリビアとの国際親善試合に4-0で快勝した。リオネル・スカローニ監督は、既存のワールドカップ優勝メンバーと台頭する若手有望株を織り交ぜたバランスの良い先発メンバーを送り出した。

ラウタロ・マルティネスが15分、アレクシス・マク・アリスターの正確なパスを決めて均衡を破り、先制点を挙げた。

前半終了間際には、エセキエル・パラシオスのアシストを受けたニコ・パスがギジェルモ・ビスカラの頭上を柔らかく抜くループシュートを決め、リードを2点に広げた。



