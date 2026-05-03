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「3～5ポイント差」――ウェイン・ルーニーはアーセナルがプレミアリーグを楽勝すると予測。マンチェスター・ユナイテッドは、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが終盤失速すると見込む。
アーセナルが有利
アーセナルは土曜のホームでフラムを3-0で下し、プレミアリーグ首位のリードを6ポイントに広げた。マンチェスター・シティは2試合消化試合があり、月曜のエバートン戦に勝てば差は3ポイントに縮まる。しかし先月のボーンマス、シティ戦連敗でアーセナルの優勝力に疑問も。 それでもルーニーは、勢いが完全にマンチェスターに傾いたとは見ていない。
ルーニーの大胆な予測
ルーニーは、アーセナルが残るプレミアリーグ3試合（ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレス）を全勝すると断言。ペップ・グアルディオラ率いるチームが失速すると予測した。ヴィクトル・ジョケレスがフルハム戦で決勝点となる2得点を挙げた直後、BBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』に出演した元イングランド代表キャプテンはこう語った。
「アーセナルが優勝すると考えている」とルーニーは語った。「マンチェスター・シティに敗れた後もそう感じた。カップ決勝でシティに負け、敵地での再戦が頭にあったかもしれない。それでも勝ち点では並んでおり、残りの日程はアーセナル有利だ。彼らは全勝するだろう」
市は苦戦すると見込まれる
優勝争いは依然熾烈だが、ルーニーは過密日程によるシティの負担が北ロンドン勢に有利に働くと見る。アーセナルは終盤を乗り切る決定力を手に入れたようだ。首位を追うプレッシャーが、最終的に三冠王のシティに勝ち点喪失をもたらすと彼は予想する。
「シティは1、2試合でつまずく可能性がある。アーセナルは余裕を持って戦え、3～5ポイント差をつけるだろう」とルーニーは語った。
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最終的な結論
シーズン終盤にマンチェスターの強豪が失速すると考える理由を問われたルーニーは、「過密日程だ」と即答した。シティは多戦線を戦い続けており、リーグ戦で隙が生まれる可能性があると指摘した。
「シティが勝ち点を落とすと思うか？ そう感じるんだ。アーセナルは素晴らしい。シーズンの大半を首位で過ごし、スタイルは目立たないかもしれないが、安定している。シティは試合が過密で、アーセナルは調子を保っている。今年はアーセナルの年だ」