ルーニーは、アーセナルが残るプレミアリーグ3試合（ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレス）を全勝すると断言。ペップ・グアルディオラ率いるチームが失速すると予測した。ヴィクトル・ジョケレスがフルハム戦で決勝点となる2得点を挙げた直後、BBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』に出演した元イングランド代表キャプテンはこう語った。

「アーセナルが優勝すると考えている」とルーニーは語った。「マンチェスター・シティに敗れた後もそう感じた。カップ決勝でシティに負け、敵地での再戦が頭にあったかもしれない。それでも勝ち点では並んでおり、残りの日程はアーセナル有利だ。彼らは全勝するだろう」







