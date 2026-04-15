なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第3戦が、2026年4月18日(土)に行われる。

本記事では、アメリカ代表戦第3戦のキックオフ時間やメンバー、視聴方法を紹介する。