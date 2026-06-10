移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カタルーニャのクラブは、5日後に期限を迎えるイングランド人選手に関する3000万ユーロの買い取りオプションを行使しない方針だ。
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3000万ユーロの買い取りオプションが拒否され、FCバルセロナはスター選手の離脱危機に直面している。
バルサはラッシュフォードを残留させたい考えで、所属元のマンチェスター・ユナイテッドとの再交渉にも前向きだ。解決策として、もう1年間のレンタル移籍が浮上している。
ユナイテッドは昨夏、ラッシュフォードを2025/26シーズンに向けてバルセロナへレンタル移籍させていた。同選手はそれ以前にもアストン・ヴィラへレンタル移籍していた。ハンス・フリック監督の下、28歳のラッシュフォードはバルサで「スーパーサブ」としての地位を確立し、素晴らしいシーズンを送った。 公式戦49試合で14得点14アシストをマークし、リーグ優勝とスーペルコパ制覇に貢献した。
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ラッシュフォードはバルセロナ残留を希望：「それが私の最大の目標だ」
2月、英紙『ミラー』は、マンチェスター・ユナイテッド首脳が合意済みの買い取りオプション額に不満だと報じた。クラブはFWの市場価値をそれ以上と見ており、約6000万ユーロに設定したかったという。
ラッシュフォードは2028年までユナイテッドと契約しているが、オールド・トラッフォードでの将来は不透明だ。内部ではマイケル・キャリック監督が彼に新たなチャンスを与えるよう働きかけている。現役時代、キャリックはラッシュフォードと48試合で共にプレーし、今も彼の資質を高く評価している。
それでもラッシュフォードはマンチェスター復帰を望んでいない。彼はバルセロナでの長期在籍を強く希望し、「バルサに残りたい。それが私の最大の目標だが、ハードにトレーニングし全力を尽くす理由ではない。 目標は勝つこと。バルサはタイトルを取るためにある、偉大で素晴らしいクラブだ。クラブにも街にも馴染んでいるし、ここに来てからずっと温かく迎え入れてもらっている」とラッシュフォードは昨年末語っていた。
マーカス・ラッシュフォード：2025/26シーズンの成績
ゲーム 49 ゴール 14 アシスト 14 出場時間 2,622