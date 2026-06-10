3000万ユーロの買い取りオプションが拒否され、FCバルセロナはスター選手の離脱危機に直面している。

2月、英紙『ミラー』は、マンチェスター・ユナイテッド首脳が合意済みの買い取りオプション額に不満だと報じた。クラブはFWの市場価値をそれ以上と見ており、約6000万ユーロに設定したかったという。

ラッシュフォードは2028年までユナイテッドと契約しているが、オールド・トラッフォードでの将来は不透明だ。内部ではマイケル・キャリック監督が彼に新たなチャンスを与えるよう働きかけている。現役時代、キャリックはラッシュフォードと48試合で共にプレーし、今も彼の資質を高く評価している。

それでもラッシュフォードはマンチェスター復帰を望んでいない。彼はバルセロナでの長期在籍を強く希望し、「バルサに残りたい。それが私の最大の目標だが、ハードにトレーニングし全力を尽くす理由ではない。 目標は勝つこと。バルサはタイトルを取るためにある、偉大で素晴らしいクラブだ。クラブにも街にも馴染んでいるし、ここに来てからずっと温かく迎え入れてもらっている」とラッシュフォードは昨年末語っていた。