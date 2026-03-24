30年ぶりの優勝の夢が叶うのか？！アストン・ヴィラが記念すべき2冠達成と予想される中、元DFがウナイ・エメリ監督の退任を防ぐ方法を解説

ヴィラが最後に栄誉あるタイトルを手にしたのは1996年、リーグカップ制覇を果たした時だった。それから30年が経ち、クラブはこの不振の期間に華々しい幕引きを飾ることを目指している。ヨーロッパリーグでは準々決勝進出という確かな進展を見せている。

ここ数シーズンでトップ5入りを争う存在へと躍進したヴィラは、本来なら欧州のセカンドティア大会を回避する計画だった。しかし、昨シーズンのプレミアリーグで6位に後退したため、やむを得ずこの大会に臨むことになった。

同大会で4度の優勝経験を持つエメリは、ヴィラが現在歩んでいる欧州の道を率いるのに理想的な人物だ。また、アーセナル監督として過ごした、概して忘れ去られるべき18ヶ月の在任期間中、チームをヨーロッパリーグ決勝へと導いた実績もある。

ヴィラは、ポルト、ノッティンガム・フォレスト、レアル・ベティスといった強豪との争いの中で、2025-26シーズンの優勝候補と目されており、忠実なファンたちは再び優勝の喜びを味わうことを切望している。