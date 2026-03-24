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30年ぶりの優勝の夢が叶うのか？！アストン・ヴィラが記念すべき2冠達成と予想される中、元DFがウナイ・エメリ監督の退任を防ぐ方法を解説
エメリはヨーロッパリーグで4度の優勝経験を持つ
ヴィラが最後に栄誉あるタイトルを手にしたのは1996年、リーグカップ制覇を果たした時だった。それから30年が経ち、クラブはこの不振の期間に華々しい幕引きを飾ることを目指している。ヨーロッパリーグでは準々決勝進出という確かな進展を見せている。
ここ数シーズンでトップ5入りを争う存在へと躍進したヴィラは、本来なら欧州のセカンドティア大会を回避する計画だった。しかし、昨シーズンのプレミアリーグで6位に後退したため、やむを得ずこの大会に臨むことになった。
同大会で4度の優勝経験を持つエメリは、ヴィラが現在歩んでいる欧州の道を率いるのに理想的な人物だ。また、アーセナル監督として過ごした、概して忘れ去られるべき18ヶ月の在任期間中、チームをヨーロッパリーグ決勝へと導いた実績もある。
ヴィラは、ポルト、ノッティンガム・フォレスト、レアル・ベティスといった強豪との争いの中で、2025-26シーズンの優勝候補と目されており、忠実なファンたちは再び優勝の喜びを味わうことを切望している。
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アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇でタイトル獲得の干ばつを終わらせることができるか？
アストン・ヴィラの元スター選手ダン氏は、来シーズン、ウェスト・ミッドランズにチャンピオンズリーグが戻ってくるだろうと確信している。BetVictor Online Casinoを通じてGOALの独占インタビューに応じたこのアイルランド人選手は、プレミアリーグ、ヨーロッパリーグ、あるいはその両方のルートで出場権を獲得できるかとの問いに、「おそらく両方だろう」と答えた。 リーグ戦では調子が落ち込み、チームが少し崩れかけているように見えたが、週半ばの結果（リール戦での2-0勝利）とウェストハム戦の結果がチームの雰囲気を一変させた。それが自信につながっている。また、現在リヴァプールとチェルシーの両方が不振に陥っていること――彼らは安定したパフォーマンスや結果をまったく出せていない――が、ヴィラにとって追い風になっていると思う。
「ベスト11が揃えば――[ユーリ]・ティエレマンスも復帰した――ベスト11が戻ってくれば、トップ4か5に入るだけの力は十分にある。彼らは十分に強いため、選手を入れ替えたりチーム構成を大幅に変えたりして、ヨーロッパリーグで無理をする必要はないと思う。 今シーズン終了まで、11人か14人程度の選手を比較的バランスよく起用し続けるだろうし、それで十分だと思う。
「彼らはヨーロッパリーグで優勝すると思うし、プレミアリーグでは最低でも5位以内に入ってもらいたい。チャンピオンズリーグ出場権は極めて重要だ。エメリ監督を引き留める必要があるし、彼自身もそれを望んでいるはずだからね。」
エメリはヴィラ・パークであとどれくらい指揮を執り続けるのだろうか？
エメリは2029年までアストン・ヴィラと契約を結んでいる。彼はこれまでにセビージャ、アーセナル、ビジャレアル、パリ・サンジェルマンなどで指揮を執ってきたが、いずれは別のビッグクラブの指揮を執ると目されている。
ヴィラは、この54歳の監督の野心に寄り添いたいと考えている。クラブの元フットボール部門責任者であるモンチは、先日『ムンド・マルディーニ』に対し次のように語った。「彼はすでにPSGやアーセナルで指揮を執った。確かなことは言えないが、もしレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドだと聞かされても、私には分からない。
「彼がバーミンガムで、そしてアストン・ヴィラで幸せであることは知っている。彼はトップクラスの選手を指導する資格があり、すでにそれを成し遂げている。彼ならできる。彼はどの選手からも最高のパフォーマンスを引き出す能力を持っている。準備段階において、彼がどれほど計画的で勤勉であるかを私は直接目撃してきた。その努力は95パーセントのケースで実を結んでいる。
「今年は複雑なシーズンだった。厳しい移籍市場を乗り切らなければならなかったからだ。財政的な負担は大きな重荷だった。ここ1ヶ月で、ティエレマンス、[ブバカール]・カマラ、[ジョン]・マクギンといった主力選手を相次いで欠いた。彼らは平均して45から50試合に出場している。
「最優先の目標はチャンピオンズリーグ出場権を獲得することだ。彼らは素晴らしいシーズンを送っており、ヨーロッパリーグでの興奮も加わっている。チームは監督のメッセージをしっかりと受け止めている。[オリー]・ワトキンスや[エズリ]・コンサ、マクギン、あるいは[マティ]・キャッシュに話を聞けば、彼らがまさに黄金期を迎えていることが分かるだろう。」
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アストン・ヴィラの2025-26シーズン日程：ヨーロッパの大会とプレミアリーグの試合
アストン・ヴィラは、ヨーロッパリーグの準々決勝でセリエAのボローニャと対戦する準備を進めている。次の国際試合期間が終われば、イタリア遠征が控えている。
その後、4月12日のフォレスト戦を皮切りにプレミアリーグの7試合を控えており、6位のチェルシーやチャンピオンズリーグ出場権を争うグループに対して6ポイントのリードを死守したいところだ。