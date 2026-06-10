31歳の彼の言葉通り、その通りだ。来シーズンはAFCサンダーランドで9年目を迎えるオニエンは、「ブラックキャッツ」の一員としてヨーロッパリーグに出場する。この事実こそが、まるで現代のおとぎ話だ。

サンダーランドが国際大会に出場するのは53年ぶり。昇格組ながら最終節でチェルシーに2-1で勝ち、7位に入った。オニエンはその勝利に貢献した。

このDFは2-0となるアシストを記録。イングランドトップリーグでの初アシストであり、そもそもこのレベルでの初出場だった。オニエンは2018年からサンダーランドでプレーしていたが、当時は3部リーグで、彼も目立つ存在ではなかった。