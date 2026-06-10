「移籍先でどうなるか、どれくらい残留するかは予測できない」とルーク・オニエンはBBCラジオ・ニューカッスルに語った。「私のように長く1クラブに在籍する選手は、今や珍しい」
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3部リーグの選手がプレミアリーグで大活躍！7部から欧州カップ戦へ進み、クラブのレジェンドになったルーク・オニエンの軌跡。
31歳の彼の言葉通り、その通りだ。来シーズンはAFCサンダーランドで9シーズン目を迎えるオニエンは、「ブラックキャッツ」の一員としてヨーロッパリーグに出場する。この事実こそが、まるで現代のおとぎ話だ。
クラブが国際大会に出場するのは53年ぶり。昇格組ながら最終節でチェルシーを2-1下し7位に入った。オニエンはその勝利に大きく貢献した。
このDFは2-0となるアシストを記録。トップリーグでの初アシストであり、そもそもこのレベルでの初出場だった。オニエンは2018年からサンダーランドでプレーしていたが、当時は3部リーグで、彼も目立つ存在ではなかった。
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2018年からクラブに所属するルーク・オニエンは「ミスター・サンダーランド」と呼ばれる。
彼はクラブで通算329試合に出場。2000年以前に亡くなった2人を除けば、歴代最多出場記録は彼より上にはいない。あと23試合でトップに立つ。
だが、そのチャンスは訪れるか。ル・ブリス監督は昨季リーグ戦で彼を12試合しか起用せず、プレミア初先発は3月初め。キャプテンとしてフル出場し、以降負傷者続出で5試合に先発した。
リーズ戦で先発し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。好パフォーマンスもさることながら、「ミスター・サンダーランド」と呼ばれる存在感が評価された。
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ルーク・オニエン：「サッカーのあらゆる面で良いお手本だ」
オニエンはプレミアリーグのレベルにはなく、3部が妥当だ。スピード、先読み、判断力が大きく不足している。3バックのハーフバックとしてプレーすると、その欠点が露呈し、英国のサッカーファンからはSNSで笑い者にされている。
それでもクラブにとってオニエンの価値は別にある。2018年に話題になったドキュメンタリー『Sunderland 'til I Die』公開時にチームに残っていた唯一の選手として、彼はチームとファンをつなぐ絆となり、苦楽を共にする。 どのチームにも欠かせない感情的リーダーとして、全身全霊でクラブに尽くす姿がファンを熱狂させる。
彼にとって、それはポジショニングの正確さよりも価値がある。U-18のフィンレイ・ホルクロフトはこう語る。「ルークはピッチ上で常に全体を見渡し、声をかけ、仲間を助ける。リーダーとして、また選手として最高の手本だ。 気づいていない人もいるかもしれないが、そこには多くのものが込められている。特にルークの場合はね」
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ルーク・オニエン：12年前は7部リーグに所属
オニエンがホルクロフトと同じ年齢だった頃、彼が今日のようにトップレベルになることは想像できなかった。「ヨーロッパリーグ出場は夢ではなかった。望まなかったからではなく、正直、可能だと思えなかったからだ」と彼は最近語った。
FCワトフォードでキャリアをスタートさせたが、すぐに「もう無理だ」とクラブから告げられ、父親が送った多数のメールにも返信は1通だけだった。その結果、彼はイングランド7部リーグのFCウィールドストーンでノンリーグ・フットボールの世界に入った。
当時12歳だった。2015年、サンダーランド移籍の3年前でも6部でプレーしていた。その後2部に昇格し、ワイコム・ワンダラーズへ移籍。「この2クラブには永遠に感謝する」とサンダーランドでのシーズンを終えたオニエンは語った。
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ルーク・オニエンがサンダーランドの最多出場記録保持者になる可能性がある。
ワイコムで3年間119試合に出場したオニエンは、2部から降格したばかりのサンダーランド（3部）に移籍。移籍1年目はチャールトン・アスレティックとの昇格決定戦に敗れ、2年目はクラブ史上最悪の8位に終わった。
2022年にオニエンがレギュラーに定着するとチームは上昇気流に乗り、古巣ワイコムを破って2部に昇格。さらに堅実に勝ち点を重ね、昨年には12年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たした。 プレーオフ決勝のシェフィールド・ユナイテッド戦では延長5分で2-1の劇的勝利を収めたが、オニエンは8分しか出場できなかった。それでもシーズン48試合に出場し、クラブに貢献した。
プレミア昇格に向け2億1000万ユーロ超を補強に投じたAFCは、オニエンに2027年までの契約延長を提示し、クラブにはさらに1年延長するオプションがある。
これほどのキャリアを築きながら、いまだ国際試合デビューがないのは不思議だ。オニエンはさらに成長する必要があると自覚している。そうでなければ、クラブの最多出場記録更新という目標も遠のく。 「良い試合も悪い試合もあったが、デビュー以来成長してきた。350試合以上に出場したいなら、このままではいけない。もっと成長しなければならない」と彼は語った。
ルーク・オニエン：キャリアの概要
期間 クラブ 公式戦 得点 アシスト 2013年 - 2015年 FCワトフォード 1 - - 2014-2015 FCウィールドストーン（レンタル） 36 4 - 2015-2018 ワイコム・ワンダラーズ 119 17 11 2018年以降 AFCサンダーランド 329 23 17