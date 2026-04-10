彼はワールドカップでドイツと対戦することを期待している。数百万ユーロの移籍金で加入した新戦力は、まだVfBシュトゥットガルトに実力を示していない。

それ以来、ブンデスリーガ6試合で出場時間はわずか30分に留まり、FCザンクト・パウリ戦でアシストを1つ記録したのみだった。このスピードのあるドリブラーがどのような潜在能力を秘めているか、アレバロは特に3.リーガのセカンドチームでの初出場（現時点では最後の出場）でその片鱗を見せた。SVヴァルトホフ・マンハイムに3-1で勝利した試合で、彼は1ゴールを決め、さらに1アシストを記録した。 これ以外の好材料は報告されていない。関係者はこの移籍にさらに期待していたはずだ。

パウリ戦の前は4試合連続でメンバー外となり、それが3部での短期間の出場につながった。ヨーロッパリーグの登録メンバーにも名を連ねていない。 「登録できる選手には限りがある。他の選手たちが今は一歩先を行っている」とホーネスは2月の判断を説明した。「ジェレミーは異なるリーグと文化から来た選手だ。もう少し早く適応すると期待していたが、このような状況もあり得ると理解していた」

では、ブンデスリーガへの移籍は時期尚早だったのか。必ずしもそうとは言えない。ホネースが夏に語ったように、移籍時点ではフォワードの選択肢が限られていた。冬休み直前のホッフェンハイム戦（0-0）もそれを裏付ける。 最終ラインの決定力不足が露呈したにもかかわらず、VfBの監督は交代カードを2枚しか切らず、クリス・フューリッヒを投入した際も攻撃的な交代は1回だけだった。ピッチを離れたのはティアゴ・トマス。彼は今季、ブアナニ同様、やむを得ず最前線でも起用されていたが、本来はより深い位置で力を発揮するタイプだ。

さらにビラル・エル・カヌスはアフリカネイションズカップでモロッコ代表に招集され、デニズ・ウンダフの穴を埋めたエルメディン・デミロヴィッチも足首の怪我で離脱していた。 回復に時間がかかり、復帰は1月初めのリーグ再開にずれ込んだ。つまり、アレバロにはデビューを飾る絶好の機会があったのだ。