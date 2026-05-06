バイエルンは、マグパイズが求める8500万ユーロ超の移籍金を払うため、十分な移籍収入を得なければならない。 そのため、レンタル移籍中のジョアン・パリニャ（トッテナム・ホットスパー）、サシャ・ボエイ（ガラタサライ）、ブライアン・サラゴサ（ASローマ）の3選手が、それぞれ完全移籍で買い取られる必要がある。

パリニャ売却で最大3000万ユーロ、ボエイとサラゴサでそれぞれ1500万ユーロと1300万ユーロが入る見込みだ。この資金が得られなければ、イングランド人選手の獲得は難しい。

さらに、スポーツディレクターのマックス・エベルは、この移籍をクラブの強力な監督委員会に事前に承認してもらう必要がある。元経営陣のウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが中心となる同委員会は、高額移籍に慎重で、交渉は容易ではないだろう。