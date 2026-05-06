『Sport Bild』によると、ドイツ最多優勝クラブがニューカッスルの攻撃手を獲得するには数条件が必要だ。
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3選手がクラブを去るのか。バイエルンが狙うとされる選手には、エベルにとって内部に大きな壁があるようだ。
バイエルンは、マグパイズが求める8500万ユーロ超の移籍金を払うため、十分な移籍収入を得なければならない。 そのため、レンタル移籍中のジョアン・パリニャ（トッテナム・ホットスパー）、サシャ・ボエイ（ガラタサライ）、ブライアン・サラゴサ（ASローマ）の3選手が、それぞれ完全移籍で買い取られる必要がある。
パリニャ売却で最大3000万ユーロ、ボエイとサラゴサでそれぞれ1500万ユーロと1300万ユーロが入る見込みだ。この資金が得られなければ、イングランド人選手の獲得は難しい。
さらに、スポーツディレクターのマックス・エベルは、この移籍をクラブの強力な監督委員会に事前に承認してもらう必要がある。元経営陣のウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが中心となる同委員会は、高額移籍に慎重で、交渉は容易ではないだろう。
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バイエルンとニューカッスルが最初の予備交渉を行っている模様だ。
一方、ゴードンとバイエルン・ミュンヘンの関係者はすでに協議を開始したようだ。25歳の同選手は移籍に関心を示しており、多くの障壁があることを承知の上で、ブンデスリーガのバイエルンへの移籍に前向きだという。
英デイリー・メール紙は、両クラブが最初の打診を行ったと報じたが、本格的な交渉には至っていない。現時点では、ニューカッスルがどの程度の移籍金を求めるかを探っている段階とみられる。
最新報道では、ニューカッスルは8600万ユーロ未満では応じない構えだ。ただ、クラブはゴードンが来夏新天地を求めることも把握している。