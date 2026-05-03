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「3年前にも移籍できた」とブルーノ・フェルナンデスは語る。プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を遂げた今、それでもマンチェスター・ユナイテッドに残った理由を明かした。
混乱の中の献身
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、フェルナンデスは、昨夏サウジ・プロリーグへの移籍が噂されたが、クラブへの忠誠を改めて表明した。ユナイテッドは史上最悪と言われるシーズンを過ごし、欧州カップ戦不出場のシーズンを迎えた。それでも31歳のフェルナンデスは、クラブの長期計画の要であり続けている。マンチェスターで6年以上を過ごし、現在もチームがトップの座を取り戻すために主要な攻撃の起点となっている。
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特別な絆
スカイ・スポーツのゲイリー・ネヴィルとのインタビューで、フェルナンデスはオールド・トラッフォードで成功を収める充実感が移籍の誘惑より大きいと語った。彼は「忠誠心ではない。2年前も3年前も昨シーズンも移籍できたが、僕はここが好きだ」と述べた。
「このクラブで成功すれば、他では得られない喜びがある。ファンが望むものを手に入れたとき、世界中のどのクラブでもこれほどのものは得られないだろう。
ファンがどれほど成功を望み、情熱的かを理解している。クラブが再起することを彼らは待ち続けている。私も同じ船に乗っている。この船は停泊せず、前へ進み、できる限り遠くへ航海してほしい。
カラバオ・カップとFAカップは取った。でも、クラブもファンも、私もチームも、本当に欲しいものはまだだ。契約が終わる日まで、挑戦し続ける。
究極の賞品を目指して
クラブがプレミアリーグ最低順位でシーズンを終えても残留を決めたポルトガル人MFは、「やり残した仕事」があると語った。イングランドの強豪との差を縮めるため、彼はネヴィルにこう明かした。「クラブは苦しい時期にあります。欧州カップ戦の決勝で敗れ、プレミアリーグでもユナイテッド史上最低の順位でした。
6年前、クラブは私を信頼し、貢献できると信じてくれた。まだ夢を叶えていないことが、残留を決めた理由だ。 「まだ達成できていないことがある。このクラブでプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したいとずっと公言してきた。叶うかは分からないが、チャンスが来るまで、あるいは成し遂げるまで挑戦し続ける。難しい？ もちろん。長年優勝を争うトップクラブがある一方で、私たちはまだそこにいない。」
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リヴァプールとの決戦
5月3日（日）にリヴァプールとプレミアリーグで対戦するマンチェスター・ユナイテッド。キャプテンの決意は早くも試される。この歴史的なライバル戦に勝てば、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権へ望みが繋ぎ、フェルナンデスの高目標へも一歩近づく。昨季はクラブ史上最低位だったが、巻き返しを図るチームにとって、今後の試合結果が彼のタイトル野望が現実か夢かを決めるだろう。