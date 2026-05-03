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Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「3年前にも移籍できた」とブルーノ・フェルナンデスは語る。プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を遂げた今、それでもマンチェスター・ユナイテッドに残った理由を明かした。

移籍情報
ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

ブルーノ・フェルナンデスは、過去3年間、マンチェスター・ユナイテッドを去る機会を断ってきた。オールド・トラッフォードで「やり残した仕事」を完遂し、最大のタイトルを獲得してクラブをかつての栄光へ導くことが、彼の究極の目標だ。ポルトガル代表主将にはサウジアラビアなどからの関心があったが、彼は残留を選んだ。

  • 混乱の中の献身

    マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、フェルナンデスは、昨夏サウジ・プロリーグへの移籍が噂されたが、クラブへの忠誠を改めて表明した。ユナイテッドは史上最悪と言われるシーズンを過ごし、欧州カップ戦不出場のシーズンを迎えた。それでも31歳のフェルナンデスは、クラブの長期計画の要であり続けている。マンチェスターで6年以上を過ごし、現在もチームがトップの座を取り戻すために主要な攻撃の起点となっている。

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  • Manchester United v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    特別な絆

    スカイ・スポーツのゲイリー・ネヴィルとのインタビューで、フェルナンデスはオールド・トラッフォードで成功を収める充実感が移籍の誘惑より大きいと語った。彼は「忠誠心ではない。2年前も3年前も昨シーズンも移籍できたが、僕はここが好きだ」と述べた。

    「このクラブで成功すれば、他では得られない喜びがある。ファンが望むものを手に入れたとき、世界中のどのクラブでもこれほどのものは得られないだろう。

    ファンがどれほど成功を望み、情熱的かを理解している。クラブが再起することを彼らは待ち続けている。私も同じ船に乗っている。この船は停泊せず、前へ進み、できる限り遠くへ航海してほしい。

    カラバオ・カップとFAカップは取った。でも、クラブもファンも、私もチームも、本当に欲しいものはまだだ。契約が終わる日まで、挑戦し続ける。

  • 究極の賞品を目指して

    クラブがプレミアリーグ最低順位でシーズンを終えても残留を決めたポルトガル人MFは、「やり残した仕事」があると語った。イングランドの強豪との差を縮めるため、彼はネヴィルにこう明かした。「クラブは苦しい時期にあります。欧州カップ戦の決勝で敗れ、プレミアリーグでもユナイテッド史上最低の順位でした。

    6年前、クラブは私を信頼し、貢献できると信じてくれた。まだ夢を叶えていないことが、残留を決めた理由だ。 「まだ達成できていないことがある。このクラブでプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したいとずっと公言してきた。叶うかは分からないが、チャンスが来るまで、あるいは成し遂げるまで挑戦し続ける。難しい？ もちろん。長年優勝を争うトップクラブがある一方で、私たちはまだそこにいない。」


  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプールとの決戦

    5月3日（日）にリヴァプールとプレミアリーグで対戦するマンチェスター・ユナイテッド。キャプテンの決意は早くも試される。この歴史的なライバル戦に勝てば、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権へ望みが繋ぎ、フェルナンデスの高目標へも一歩近づく。昨季はクラブ史上最低位だったが、巻き返しを図るチームにとって、今後の試合結果が彼のタイトル野望が現実か夢かを決めるだろう。

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