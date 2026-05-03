「3年前にも移籍できた」とブルーノ・フェルナンデスは語る。プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を遂げた今、それでもマンチェスター・ユナイテッドに残った理由を明かした。

スカイ・スポーツのゲイリー・ネヴィルとのインタビューで、フェルナンデスはオールド・トラッフォードで成功を収める充実感が移籍の誘惑より大きいと語った。彼は「忠誠心ではない。2年前も3年前も昨シーズンも移籍できたが、僕はここが好きだ」と述べた。

「このクラブで成功すれば、他では得られない喜びがある。ファンが望むものを手に入れたとき、世界中のどのクラブでもこれほどのものは得られないだろう。

ファンがどれほど成功を望み、情熱的かを理解している。クラブが再起することを彼らは待ち続けている。私も同じ船に乗っている。この船は停泊せず、前へ進み、できる限り遠くへ航海してほしい。

カラバオ・カップとFAカップは取った。でも、クラブもファンも、私もチームも、本当に欲しいものはまだだ。契約が終わる日まで、挑戦し続ける。