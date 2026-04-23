Getty Images Sport
翻訳者：
「3回も言っただろう！」―マンチェスター・シティの勝利後、ストライカーのアーリング・ハーランドはインタビューに苛立ち、記者にきつく言い放った。
ウェステフル・シティが首位に浮上
シティはバーンリーとの接戦を制し、得失点差でアーセナルを抜きプレミアリーグ首位に立った。5分にハーランドのチップシュートで先制したが、その後28本もシュートを放ちながら追加点は奪えなかった。バーンリーも粘り強く反撃し同点機を創出したが、シティが逃げ切り優勝争いの主導権を握った。
- AFP
ストライカーはスタイルより勝ち点を重視する
試合後の会見で、ハーランドは僅差の勝利を懸念する質問を何度も受けた。スカイ・スポーツの記者は、優勝争いが得失点差で決まる可能性に触れ、シティがターフ・ムーアでより決定力を持つべきだったかと尋ねた。
ノルウェー人選手は当初、戦術的な不満より結果を重視すると述べた。パフォーマンスより勝利が重要かと問われると、こう答えた。「ハハ！チャンスは多かったが、勝てて嬉しい。それ以外考えない。勝つことだけ。どうであれ、勝つことがすべてだ。 自分たちのサッカーをして、勝つことだけを目指した。これが大事なマインドセットだ。今は土曜のFAカップ・サウサンプトン戦に集中している」
臨床の最前線で緊張が高まる
降格が決まっているクレアッツ相手に2点目を奪えず苦戦した件についてインタビューが続くと、ハーランドの忍耐は限界に。彼は苛立ちを露わにし、「シーズン終盤は勝ち点3だけが重要だ」と力強く繰り返した。
繰り返される質問に苛立ったストライカーはこう付け加えた。「他のゴールは考えなくていい。勝つことだけだ。もう3回も言った。この1ヶ月は順調で、この勢いを続けたい。まずはサウサンプトン、次はエバートンだ」
「1-0でも最高だ。すごく嬉しい。なぜ何度も聞くのか分からないが、本当に嬉しい。勝って3ポイントを手に入れ、ファンが歌うように我々は首位だ」
試合前の緊張感とは裏腹に、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれると雰囲気は和らぎ、彼は「ありがとう。本当にありがとう」と語った。
- Getty Images Sport
タイトル争いを占うFAカップの注目点
シティは土曜、ウェンブリーでのFAカップ準決勝サウサンプトン戦に集中する。その間、アーセナルはニューカッスルをホームに迎え、首位の座を取り戻すチャンスだ。カップ戦後、シティはエバートンとのアウェイ戦が待っており、過密日程が続くため、早く決定力を取り戻す必要がある。