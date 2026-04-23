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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「3回も言っただろう！」―マンチェスター・シティの勝利後、ストライカーのアーリング・ハーランドはインタビューに苛立ち、記者にきつく言い放った。

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
バーンリー 対 マンチェスター・シティ
バーンリー
プレミアリーグ

マンチェスター・シティがターフ・ムーアでバーンリーを1-0で下した試合後、エルリング・ハーランドはインタビューで明らかにいら立ちを露わにした。チームをプレミアリーグ首位に押し上げる決勝点を決めたにもかかわらず、このノルウェー人ストライカーは、シティがチャンスをもっと得点に結びつけられなかったという質問にうんざりしていた。

  • ウェステフル・シティが首位に浮上

    シティはバーンリーとの接戦を制し、得失点差でアーセナルを抜きプレミアリーグ首位に立った。5分にハーランドのチップシュートで先制したが、その後28本もシュートを放ちながら追加点は奪えなかった。バーンリーも粘り強く反撃し同点機を創出したが、シティが逃げ切り優勝争いの主導権を握った。

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  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITYAFP

    ストライカーはスタイルより勝ち点を重視する

    試合後の会見で、ハーランドは僅差の勝利を懸念する質問を何度も受けた。スカイ・スポーツの記者は、優勝争いが得失点差で決まる可能性に触れ、シティがターフ・ムーアでより決定力を持つべきだったかと尋ねた。

    ノルウェー人選手は当初、戦術的な不満より結果を重視すると述べた。パフォーマンスより勝利が重要かと問われると、こう答えた。「ハハ！チャンスは多かったが、勝てて嬉しい。それ以外考えない。勝つことだけ。どうであれ、勝つことがすべてだ。 自分たちのサッカーをして、勝つことだけを目指した。これが大事なマインドセットだ。今は土曜のFAカップ・サウサンプトン戦に集中している」

  • 臨床の最前線で緊張が高まる

    降格が決まっているクレアッツ相手に2点目を奪えず苦戦した件についてインタビューが続くと、ハーランドの忍耐は限界に。彼は苛立ちを露わにし、「シーズン終盤は勝ち点3だけが重要だ」と力強く繰り返した。

    繰り返される質問に苛立ったストライカーはこう付け加えた。「他のゴールは考えなくていい。勝つことだけだ。もう3回も言った。この1ヶ月は順調で、この勢いを続けたい。まずはサウサンプトン、次はエバートンだ」

    「1-0でも最高だ。すごく嬉しい。なぜ何度も聞くのか分からないが、本当に嬉しい。勝って3ポイントを手に入れ、ファンが歌うように我々は首位だ」

    試合前の緊張感とは裏腹に、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれると雰囲気は和らぎ、彼は「ありがとう。本当にありがとう」と語った。

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    タイトル争いを占うFAカップの注目点

    シティは土曜、ウェンブリーでのFAカップ準決勝サウサンプトン戦に集中する。その間、アーセナルはニューカッスルをホームに迎え、首位の座を取り戻すチャンスだ。カップ戦後、シティはエバートンとのアウェイ戦が待っており、過密日程が続くため、早く決定力を取り戻す必要がある。

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