「3回も言っただろう！」―マンチェスター・シティの勝利後、ストライカーのアーリング・ハーランドはインタビューに苛立ち、記者にきつく言い放った。

降格が決まっているクレアッツ相手に2点目を奪えず苦戦した件についてインタビューが続くと、ハーランドの忍耐は限界に。彼は苛立ちを露わにし、「シーズン終盤は勝ち点3だけが重要だ」と力強く繰り返した。

繰り返される質問に苛立ったストライカーはこう付け加えた。「他のゴールは考えなくていい。勝つことだけだ。もう3回も言った。この1ヶ月は順調で、この勢いを続けたい。まずはサウサンプトン、次はエバートンだ」

「1-0でも最高だ。すごく嬉しい。なぜ何度も聞くのか分からないが、本当に嬉しい。勝って3ポイントを手に入れ、ファンが歌うように我々は首位だ」

試合前の緊張感とは裏腹に、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれると雰囲気は和らぎ、彼は「ありがとう。本当にありがとう」と語った。