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「3位は僕たちの目標ではない！」。ベオグラードでの後半アディショナルタイム5分のギリシャ決勝弾後、タソス・ドゥヴィカスが語る
ドゥヴィカスが後半アディショナルタイム5分にヘディング弾、劇的逆転勝利を決定づける
ギリシャ代表の勝利の立役者となったタソス・ドゥヴィカスは、ベオグラードでセルビアを2-1で下した一戦で、後半アディショナルタイム5分にヘディングシュートを叩き込み、喜びをあらわにした。イバン・ヨバノビッチ監督が試合終盤に採用した2トップの一角として途中出場したコモのFWは、ペナルティーエリア内で最も高く跳び、コスタス・ツィミカスのクロスを決めた。
ラジコ・ミティッチ・スタジアムでは、4分に決まったアンドリヤ・ジヴコヴィッチの先制点で、当初はセルビアがリードしていた。
しかし、後半のクリストス・ツォリスによる同点弾が、ドゥヴィカスの劇的な土壇場での決勝弾を呼び込んだ。
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FWがチームの落ち着きと選手層の厚さを称賛
ドゥヴィカスは試合終了後、『NOVA』の取材に応じ、敵地で早い時間帯に失点しながらも戦術的な規律を保ったチームメートを称賛した。また、試合終盤に流れを変える上で、ギリシャのベンチの層の厚さが重要な役割を果たしたと強調した。
このFWはまた、リヴァプールDFツィミカスの正確なクロスに感謝し、冗談交じりにごちそうすると約束した。
「とてもうれしい。重要な勝利だったし、アウェーでの初戦に勝つことができた。失点は冷や水を浴びせられるようなものだったが、僕たちはキャラクターを示し、団結していた。いい選手がたくさんいるし、チームにとってベンチの層の厚さがあるのはとても重要だ」とドゥヴィカスは語った。
ドゥヴィカス、リーグAの3位にとどまらない高い目標を掲げる
ベオグラードで勝利すればグループA2の3位確保に向けた有利な足場になるとの見方について、ドゥヴィカスは守備的な考え方をきっぱりと否定した。このFWは、ギリシャの才能ある世代には欧州の強豪国と真正面から渡り合えるだけの力があると強調した。
リーグA昇格後、ヨバノビッチ監督率いるチーム内で高まりつつある自信は、試合後の彼のコメントにも表れている。
「3位は重要だ」とドゥヴィカスは説明した。「だが、その順位は僕たちの目標ではない。僕たちは非常に高いところを見ているし、優れた選手がそろったチームなんだ」
- AFP
決勝点のヒーロー、家族の新たな誕生を控えた家族に勝利のゴールを捧げる
ドゥヴィカスは、自身のゴールセレブレーションの裏にある心温まる個人的な節目を明かし、決勝点となったヘディング弾を妊娠中の妻と生まれてくる子どもに捧げた。間もなく家族が増えることが、ピッチ内外での最大のモチベーションだと語っている。
この勝利により、ギリシャは初戦を終えたオランダと並んでグループA2の首位に立った。
ヨバノビッチ監督率いるチームは現在、日曜日に行われるグループステージ第2戦に向けてドイツへ乗り込む準備を進めている。
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