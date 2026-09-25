ギリシャ代表の勝利の立役者となったタソス・ドゥヴィカスは、ベオグラードでセルビアを2-1で下した一戦で、後半アディショナルタイム5分にヘディングシュートを叩き込み、喜びをあらわにした。イバン・ヨバノビッチ監督が試合終盤に採用した2トップの一角として途中出場したコモのFWは、ペナルティーエリア内で最も高く跳び、コスタス・ツィミカスのクロスを決めた。

ラジコ・ミティッチ・スタジアムでは、4分に決まったアンドリヤ・ジヴコヴィッチの先制点で、当初はセルビアがリードしていた。

しかし、後半のクリストス・ツォリスによる同点弾が、ドゥヴィカスの劇的な土壇場での決勝弾を呼び込んだ。